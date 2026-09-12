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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

واژگونی لندکروز در محور پیرانشهر ــ میرآباد ۱۶ مصدوم برجا گذاشت

واژگونی لندکروز در محور پیرانشهر ــ میرآباد ۱۶ مصدوم برجا گذاشت

ارومیه- رئیس اورژانس آذربایجان غربی گفت: در پی واژگونی یک دستگاه خودروی لندکروز در محور پیرانشهر ــ میرآباد ۱۶ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده در تشریح این حادثه اظهار کرد: صبح امروز شنبه در پی اعلام واژگونی یک دستگاه لندکروز در محور پیرانشهر ــ میرآباد، بلافاصله نیروهای اورژانس ۱۱۵ برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه ۱۶ نفر مصدوم شدند که کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه، اقدامات اولیه درمانی و پیش‌بیمارستانی لازم را برای مصدومان انجام دادند.

رضازاده ادامه داد: با توجه به تعداد بالای مصدومان، عملیات انتقال با استفاده از ۲ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس اورژانس ۱۱۵ انجام شد و مصدومان برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی اعزام شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه و توجه ویژه رانندگان به پیچ‌های خطرناک و شرایط جاده‌ای، از تلاش نیروهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ در امدادرسانی و انتقال سریع مصدومان این حادثه قدردانی کرد..

کد مطلب 6944557

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