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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

اعلام فراخوان مشمولان اعزامی مرداد ۱۴۰۵

اعلام فراخوان مشمولان اعزامی مرداد ۱۴۰۵

سازمان وظیفه عمومی فراجا از مشمولان اعزامی مرداد ۱۴۰۵ خواست با دریافت معرفی‌نامه از دفاتر پلیس+۱۰، در موعد مقرر با همراه داشتن مدارک لازم به مراکز آموزش تعیین‌شده مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه ای اعلام کرد: کلیه مشمولانی که برگ آماده به خدمت به تاریخ مرداد ماه سال ۱۴۰۵دریافت کرده اند، می بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) ، برگ محل مراجعه ویا معرفی نامه به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج درآن اقدام کنند.

مشمولان اعزامی می بایست از تاریخ سوم تا هشتم مرداد ماه با در دست داشتن برگ اعزام به خدمت ، معرفی نامه مراکز آموزش ، برگ واکسن مننژیت و دوگانه به محل ومرکز آموزش که برای آنان تعیین شده است مراجعه کنند.

مشمولان می بایست در روز اعزام به خدمت ، مدارک مندرج در برگ معرفی نامه را به همراه کارت تلفن همگانی که ازطریق مخابرات استان ها تهیه شده را همراه داشته باشند و از همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه ، ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی خودداری کنند.

عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده،غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

کد مطلب 6892457

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