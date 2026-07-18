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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳

افزایش شرجی در استان بوشهر؛ دما به ۵۰ درجه می رسد

افزایش شرجی در استان بوشهر؛ دما به ۵۰ درجه می رسد

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر از افزایش محسوس شرجی و رسیدن دمای هوا در برخی نقاط استان به آستانه ۵۰ درجه سانتی‌گراد تا دوشنبه خبر داد.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که از امروز (شنبه) تا روز (دوشنبه)، با وزش بادهای جنوبی بر روی دریا، رطوبت و شرجی هوا در سطح استان افزایش محسوسی خواهد یافت،همچنین طی روزهای یکشنبه و دوشنبه با تقویت توده هوای گرم، دمای بیشینه هوا در برخی نقاط استان به آستانه۵۰ درجه سلسیوس خواهد رسید.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: ضمن اینکه از عصر دوشنبه با افزایش تدریجی سرعت وزش باد شمال غربی بر روی دریا و تداوم وزش آن تا روز چهارشنبه، در برخی از ساعات سواحل استان مواج پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.

کد مطلب 6891375

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