حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با استقرار توده هوای گرم روی استان تا روز دوشنبه، رسیدن به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس در این مدت در برخی نقاط شمالی و مرکزی استان دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین از عصر دوشنبه با افزایش تدریجی سرعت وزش باد شمال غربی روی دریا و تداوم وزش آن تا روز پنجشنبه، در برخی از ساعات سواحل استان مواج پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.