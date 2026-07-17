حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا روز یکشنبه با وزش باد جنوبی، افزایش رطوبت نسبی و شرجی در سطح استان مورد انتظار است و از روز دوشنبه با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی بر روی دریا، خلیج فارس مواج پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: طی روزهای یکشنبه تا سه شنبه هفته پیش رو، در برخی نقاط استان دمای هوا به آستانه۵۰ درجه سلسیوس خواهد رسید.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در مناطق جنوبی گاهی افزایش ابر، در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

وی اضافه کرد: جهت وزش باد غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.