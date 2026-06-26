تداوم وزش باد شدید روی دریا؛ سواحل و فراساحل استان بوشهر مواج است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی با تداوم وزش باد نسبتاً شدید روی دریا تا امشب، سواحل و فراساحل جنوبی استان مواج خواهند بود و طی روزهای شنبه و یکشنبه شرجی و رطوبت بالای هوا در سطح استان به‌ویژه در نواحی ساحلی مورد انتظار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از روز دوشنبه با شدت‌گرفتن وزش باد شمالی روی دریا، سواحل و فراساحل استان به‌تناوب مواج پیش‌بینی می‌شوند.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف همراه با غبار محلی، در برخی ساعات وزش باد، از شنبه افزایش شرجی و رطوبت هوا، در برخی مناطق مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد امروز غالباً شمال غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، روی دریا تا امشب در سواحل و فراساحل جنوبی تا امشب ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۴ کیلومتر در ساعت و فردا غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی گفت: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی متر ، تا امشب در مناطق جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتی متر خواهد بود.