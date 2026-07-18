به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلیم جوهری، معاون بهره‌برداری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران درباره گلایه‌های شهروندان از غیرفعال بودن یا عملکرد نامناسب سیستم تهویه برخی اتوبوس‌های تندرو اظهار کرد: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران همه‌ساله از ابتدای فصل بهار، پیش از آغاز گرمای تابستان، برنامه سرویس، بازبینی و راه‌اندازی سیستم‌های تهویه مطبوع تمامی اتوبوس‌های مجهز به کولر را اجرا می‌کند.

وی افزود: در کنار این اقدام، اکیپ‌های تعمیراتی بخش خصوصی و واحدهای خدمات پس از فروش شرکت‌های خودروساز نیز در تعمیرگاه‌ها مستقر می‌شوند تا در صورت بروز خرابی، تعمیرات با اولویت انجام شود. در صورت تأمین قطعات مورد نیاز، اتوبوس‌های دارای نقص فنی حداکثر ظرف ۷۲ ساعت به چرخه خدمت بازمی‌گردند.

سلیم جوهری درباره ضعف سرمایش برخی اتوبوس‌های برقی جدید، به‌ویژه در شرایط اوج گرما و ازدحام مسافر، گفت: اتوبوس‌های برقی هایگر به سیستم تهویه مطبوع استاندارد، شیشه‌های دوجداره دودی و پرده‌های آفتاب‌گیر مجهز هستند و هرگونه نقص احتمالی در بخش سرمایش از طریق خدمات پس از فروش شرکت سازنده برطرف می‌شود.

وی تصریح کرد: پیش از آغاز فصل گرما، همه این اتوبوس‌ها سرویس دوره‌ای شامل بازدید فیلترها و کندانسورها را پشت سر گذاشته‌اند تا آمادگی کامل ناوگان برای روزهای گرم سال فراهم شود.

معاون بهره‌برداری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران درباره آمادگی ناوگان فعال نیز گفت: تمامی اتوبوس‌های فعال پیش از آغاز فصل گرما مورد بازدید و سرویس سیستم تهویه قرار گرفته‌اند و خرابی‌های احتمالی که در جریان بیش از ۱۷ ساعت فعالیت روزانه ایجاد می‌شود، به‌صورت مستمر شناسایی و در کوتاه‌ترین زمان رفع خواهد شد.

وی با بیان اینکه عملکرد سیستم تهویه اتوبوس‌ها پیش از اعزام به خطوط به‌صورت روزانه کنترل می‌شود، افزود: در صورت مشاهده هرگونه نقص، از اعزام اتوبوس جلوگیری و خودرو برای تعمیر به تعمیرگاه ارجاع داده می‌شود.

سلیم جوهری درباره نحوه گزارش خرابی‌ها از سوی شهروندان نیز گفت: شهروندان می‌توانند از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران، خرابی سیستم تهویه یا هرگونه نقص خدماتی را گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان به واحدهای مسئول ارجاع و پیگیری شود.

وی در پایان با اشاره به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران تأکید کرد: تمامی اتوبوس‌ها، مینی‌بوس‌ها و ون‌های جدید مجهز به سیستم تهویه مطبوع هستند و تنها بخش محدودی از ناوگان فرسوده بخش خصوصی فاقد کولر است که با ورود اتوبوس‌های جدید و خروج تدریجی ناوگان فرسوده، این مشکل برطرف خواهد شد