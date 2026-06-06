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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲

تحقق ۸۳ درصدی نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران

تحقق ۸۳ درصدی نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران

معاون بهره‌برداری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، از تحقق ۸۳ درصدی نوسازی ناوگان در مناطق ۲۲ گانه پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلیم‌جوهری، با اشاره به آخرین آمار نوسازی ناوگان تحت پوشش مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران اظهار کرد: بر اساس گزارش به‌روزرسانی شده خردادماه ۱۴۰۵، میانگین نوسازی ناوگان اتوبوسرانی در سطح شهر تهران به ۸۳ درصد رسیده است که بیانگر پیشرفت قابل توجه در نوسازی و بهبود وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت است.

وی افزود: در این ارزیابی، مناطق ۲، ۱۳ و ۱۷ با تحقق ۱۰۰ درصدی نوسازی ناوگان در جایگاه مناطق پیشرو قرار گرفته‌اند و بسیاری از مناطق دیگر نیز به شاخص‌های مطلوبی در این حوزه دست یافته‌اند.

معاون بهره‌برداری شرکت واحد با تأکید بر نقش نوسازی ناوگان در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ناوگان نوسازی‌شده و به‌روز، ضمن افزایش ایمنی سفرهای شهری، موجب کاهش هزینه‌های نگهداری، کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی و افزایش سطح رضایتمندی شهروندان از خدمات اتوبوسرانی شده است.

سلیم‌جوهری تصریح کرد: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود، برنامه نوسازی ناوگان را به‌صورت مستمر دنبال می‌کند تا زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر، ایمن‌تر و پایدارتر برای شهروندان فراهم شود.

کد مطلب 6851781
محدثه رمضانعلی

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