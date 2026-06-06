تحقق ۸۳ درصدی نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلیم‌جوهری، با اشاره به آخرین آمار نوسازی ناوگان تحت پوشش مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران اظهار کرد: بر اساس گزارش به‌روزرسانی شده خردادماه ۱۴۰۵، میانگین نوسازی ناوگان اتوبوسرانی در سطح شهر تهران به ۸۳ درصد رسیده است که بیانگر پیشرفت قابل توجه در نوسازی و بهبود وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت است.

وی افزود: در این ارزیابی، مناطق ۲، ۱۳ و ۱۷ با تحقق ۱۰۰ درصدی نوسازی ناوگان در جایگاه مناطق پیشرو قرار گرفته‌اند و بسیاری از مناطق دیگر نیز به شاخص‌های مطلوبی در این حوزه دست یافته‌اند.

معاون بهره‌برداری شرکت واحد با تأکید بر نقش نوسازی ناوگان در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ناوگان نوسازی‌شده و به‌روز، ضمن افزایش ایمنی سفرهای شهری، موجب کاهش هزینه‌های نگهداری، کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی و افزایش سطح رضایتمندی شهروندان از خدمات اتوبوسرانی شده است.

سلیم‌جوهری تصریح کرد: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود، برنامه نوسازی ناوگان را به‌صورت مستمر دنبال می‌کند تا زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر، ایمن‌تر و پایدارتر برای شهروندان فراهم شود.