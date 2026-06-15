تحمیل اراده ایران بر محور آمریکایی-صهیونی؛واشنگتن شروط تهران را پذیرفت

خبرگزاری مهر_ گروه سیاست: شامگاه ۲۴ خردادماه، در حالی که عقربههای ساعت از نیمهشب و سالروز تولد دونالد ترامپ عبور میکرد، بیانیهای کوتاه اما پرمحتوا از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران، موجی از شوک و شگفتی را به پایتختهای جهان فرستاد. اعلام رسمی دستیابی به متن نهایی یادداشت تفاهم پایان جنگ میان ایران و ایالات متحده که به «تفاهمنامه اسلامآباد» شهرت یافته نقطه پایانی بود بر یکی از پرفشارترین و خونبارترین درگیریهای نظامی-ژئوپلیتیکی معاصر. نبردی که با تهاجم همهجانبه ائتلاف آمریکایی-صهیونیستی آغاز شد و در نهایت با آنچه تحلیلگران «عقبنشینی» واشنگتن و تلآویو مینامند، به پایان رسید.
این رویداد از آن رو اهمیت تاریخی دارد که نه صرفاً یک آتشبس دیپلماتیک، بلکه بازتعریف ساختار قدرت در غرب آسیا است؛ پایان فصلی که در آن «تهدید نظامی» به ابزار اصلی سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده بود.
در ادامه، ابعاد نظامی، میدان دیپلماتیک، معادلات داخلی طرفین و پیامدهای فرامتنی این رویداد را کالبدشکافی میکنیم.
۱. ابعاد حقوقی و اجرایی توافق: از آتشبس تا تضمین حاکمیت
بر اساس بیانیه رسمی شورای عالی امنیت ملی و اظهارات آقای غریبآبادی، معاون حقوقی وزیر امور خارجه، متن توافق شامل چند بند کلیدی و ملموس است:
الف) آتشبس فوری و پایدار: عملیات نظامی در تمامی جبههها بهویژه جبهه راهبردی لبنان که در هفتههای اخیر شدیدترین تبادل آتش را تجربه کرده بود بهصورت آنی و بدون قید مدت متوقف شد.
ب) رفع محاصره دریایی: حصر دریایی اعمالشده علیه ایران، که منابع متعدد از ابعاد آن به عنوان «محاصره غیررسمی» یاد کردهاند، بلافاصله و به طور کامل برچیده میشود. این بند مستقیماً با تنگه هرمز و جریان انرژی جهانی پیوند دارد.
ج) امضای رسمی در خاک بیطرف: روز جمعه ۲۹ خردادماه، سند نهایی یادداشت تفاهم رسماً در سوئیس، به امضا خواهد رسید.
د) مشروطسازی مذاکرات بعدی: مهمترین اهرم ایران در مرحله پساتوافق اینجاست: تهران ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع و دائمی را به اجرای کامل و راستیآزماییشده تعهدات طرف مقابل مشروط کرده است. این شرط، درسی است از تجربه برجام ۲۰۱۵ که در آن نبود مکانیزم راستیآزمایی، زمینه خروج یکجانبه آمریکا را فراهم کرد.
۲. مسیر نظامی که به میز مذاکره رسید: روایت یک شکست استراتژیک
قمار نتانیاهو: تفکیک جبههها
بزرگترین شرطبندی نتانیاهو در این نبرد، پروژه موسوم به «جداسازی جبههها» بود؛ تلاش برای اینکه پرونده لبنان و حزبالله را از پرونده ایران جدا کند، یکی را حذف کند و سپس با دست آزاد سراغ دیگری برود. این استراتژی بر یک فرض اشتباه بنا شده بود: اینکه حزبالله بدون پشتیبانی ایران قادر به مقاومت نیست و ایران بدون حزبالله دست خالی.
حمله شدید به ضاحیه جنوبی بیروت که با هدف شکستن اراده سیاسی مقاومت انجام شد نه تنها به این هدف نرسید، بلکه موجی از همبستگی بینالمللی علیه اسرائیل و فشار سیاسی روی واشنگتن برای مهار تلآویو فراهم کرد.
بازدارندگی چندلایه: موشک، دریا، و انرژی
محمدباقر قالیباف، رئیس هیئت مذاکرهکننده ایران، در پیامی که دیپلماسی را با صراحت میدانی درآمیخت، نوشت: هرگز نمیتوانند هیچ بخشی از ارکان مقاومت را تک و تنها گیر بیاورند.
وی افزود: مجاهدتهای رزمندگان لبنان و دیپلماسی مقتدرانه جمهوری اسلامیایران حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان عزیز را تضمین میکند و بساط دیوانهبازی و جنگافروزی رژیم اسرائیل را بر هم خواهد زد، بچرخ تا بچرخیم.
تحلیلگران نظامی معتقدند سه اهرم همزمان، ترامپ را به سمت میز مذاکره کشاند: ۱- قدرت موشکی و پهپادی ایران-۲- بستن تنگه هرمز و نا توانی امریکا در بازگشایی ان. ۳- پیوند جبهه مقاومت.
معاون وزیر امور خارجه در همین خصوص با تأکید بر بیاعتمادی ایران به آمریکا تصریح کرد: اعتماد جمهوری اسلامی ایران نه به طرف مقابل، بلکه به توان نظامی، قدرت دیپلماسی و انسجام ملی است. از همین رو، سازوکارهای مشخصی برای نظارت بر اجرای تعهدات آمریکا در نظر گرفته شده است.
غریبآبادی خاطرنشان کرد: در صورت آغاز مرحله دوم مذاکرات و ورود به گفتوگوهای ۶۰ روزه، هرگونه اقدام ایران متناسب و متناظر با اجرای تعهدات طرف مقابل خواهد بود و در صورت مشاهده هرگونه نقص یا تخلف، جمهوری اسلامی ایران اقدامات متقابل خود را انجام خواهد داد.
وی درباره تأثیر هشدارهای اخیر مقامات نظامی و امنیتی ایران بر روند مذاکرات گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل برای پاسخ قاطع به اقدامات رژیم صهیونیستی را داشتند و همین اقتدار نظامی و تهدیدهای بازدارنده، در پیشبرد روند نهاییسازی متن تفاهم و پذیرش مواضع ایران از سوی طرف مقابل مؤثر بود.
معاون وزیر امور خارجه تأکید کرد: هدف اصلی هیئت مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران تأمین حداکثری منافع ملی و حفظ امنیت کشور بوده است. مردم پس از انتشار متن تفاهم خواهند دید که دستاوردهای سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک ایران در مقایسه با تعهدات پذیرفتهشده، قابل توجه و چشمگیر است.
صدای اعتراض از کابینه اسرائیل
ناکامی ترامپ در تفکیک جبههها، اکنون صدای اعتراض طیفهای مختلف کابینه اسرائیل را بلند کرده است. برخی وزرای جناح راست افراطی از «خیانت واشنگتن» سخن میگویند؛ روایتی که خود نشانهای آشکار از شکاف در ائتلاف آمریکایی-اسرائیلی است.
واژهگزینی فرامتن؛ تعهد عدم تعرض و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز
این یادداشت تفاهم از منظر حقوق بینالملل یک نقطه عطف است. برای نخستین بار در تاریخ معاصر، ایالات متحده مجبور شده است به کشوری که آن را دشمن شماره یک خود میدانست، تعهد رسمی عدم تعرض بدهد. این جمله را باید با همه ثقل تاریخیاش خواند؛ همان آمریکایی که در ۱۳۹۸ فرمانده شهید سلیمانی را ترور کرد، اینک به صورت رسمی تعهد میدهد که به ایران حمله نخواهد کرد.
بحران تنگه هرمز که یکی از نقاط کور اقتصاد جهانی در هفتههای اخیر بود، با تثبیت دست برتر ایران به پایان رسید. بیانیه مشترک تروئیکای اروپایی (فرانسه، بریتانیا، آلمان) و ایتالیا که با دستپاچگی خواستار «آزادی ناوبری بدون قید و شرط» شدند، خود نشانهای تلخ از پذیرش واقعیت است: غرب مدیریت ایران بر این شاهراه حیاتی را بهمثابه یک واقعیت ژئوپلیتیکی پذیرفته است.
اروپا همچنین برای حفظ آبرو از لغو بخشی از تحریمها در ازای «گامهای هستهای» سخن گفته است؛ امتیازی که پیش از جنگ هرگز روی میز نبود. این چرخش، معنای روشنی دارد: فشار حداکثری نه تنها ایران را تسلیم نکرد، بلکه هزینه تداوم آن را برای غرب بالاتر برد.
بازتابها: خشم در تلآویو، شادمانی در جنوب لبنان
فضای روانی و رسانهای پس از اعلام توافق، به وضوح موازنه قوا را بازتاب میدهد:
در جنوب لبنان (نبطیه و صور) شاهد بازگشت فوری آوارگان به خانهها؛ جشن و شادمانی در خیابانها به نشانه پیروزی مقاومت بودیم.
در مقابل رسانههای اسرائیلی مانند کانال ۱۴ عبری این توافق را «فاجعه استراتژیک عظیم» خواند. کاربران در شبکههای اجتماعی این حادثه را «اولین جنگ تاریخ اسرائیل که در آن رسماً باختیم» نامیدند.
محافل سیاسی واشنگتن نیز ملنند بخشی از جمهوریخواهان از «معاملهای ضعیف» انتقاد کردند؛ اما دموکراتها خاموش ماندند.
بازارهای جهانی نیر خیلی سریع به این تفاهم نامه واکنش نشان داد و شاهد سقوط فوری بیش از ۴ درصدی قیمت نفت برنت (به ۸۳.۹۶ دلار) و نفت آمریکا (به ۸۰.۲۵ دلار)؛ نشانه تخلیه «حباب جنگ» از بازارهای انرژی بودیم.
مسکو و پکن نیز از این تفاهم نامه استقبال کردند و هر دو کشور از دیپلماسی چندجانبه که آمریکا را به میز مذاکره کشاند، به عنوان الگو یاد کردند.
یک ظرافت نمادین: حتی در بُعد نمادین نیز دیپلماتهای ایرانی با تمدید تعمدی مذاکرات به پس از نیمهشب، مانع از آن شدند که ترامپ از این توافق به عنوان «هدیه تولد» بهرهبرداری تبلیغاتی کند؛ رفتاری که روزنامه نیویورکتایمز آن را «محروم کردن ترامپ از یک دستاورد نمادین» نامید. این جزئیات کوچک، اما گویای بلوغ تاکتیکی تیم مذاکراتی ایران است.
ایستادن در سمت درست تاریخ
اگر با نگاهی تاریخی به تحولات بنگریم، تفاوت اساسی میان ایران امروز و گذشته آشکار میشود. در دوره قاجار، هر تهاجم بیگانهای به تصرف خاک یا تحمیل قراردادهای ننگینی چون معاهده پاریس (جدایی هرات) و ترکمانچای (جدایی قفقاز) میانجامید. اما در سال ۱۴۰۴، ائتلاف بزرگترین قدرتهای مادی جهان علیرغم وارد کردن جراحات سنگین و به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب و برخی از فرماندهان، نتوانست حتی یک وجب از خاک این کشور را تصاحب کند.
برآیند این نبرد، چند معادله راهبردی را تثبیت کرد:
۱-توان بازدارندگی موشکی به عنوان ضامن اصلی امنیت ملی اثبات شد — نه پیمانهای دیپلماتیک.
۲. پیوند جبهههای مقاومت به قدرت مانور دیپلماتیک تهران افزود.
۳. کنترل تنگه هرمز به اهرم اقتصادی تبدیل شد که حتی اروپا را مجبور به انعطاف کرد.
۴. شکست دکترین «خاورمیانه جدید» نتانیاهو که بر انزوای ایران و نابودی زیرساختهای مقاومت استوار بود محقق شد.
تفاهمنامه اسلامآباد نه با اتکا به جوهر روی کاغذ، بلکه با تکیه بر قدرت بازدارندگی موشکی، ژئوپلیتیکی و مردم ایران تضمین شده است. نبردی که با آتش آغاز شد، با تثبیت اقتدار تهران به ایستگاه آخر رسید.
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