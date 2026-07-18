به گزارش خبرنگار مهر، روابطعمومی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران با صدور اطلاعیهای از اجرای عملیات انهدام مهمات عملنکرده باقیمانده از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی در شهرستان پاکدشت خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، عملیات انهدام این مهمات با حضور تیم تخصصی چک و خنثی، امروز شنبه ۲۷ تیرماه از ساعت ۱۲ تا ۱۵ در شهرستان پاکدشت انجام خواهد شد.
روابطعمومی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) با تأکید بر اینکه این عملیات در چارچوب اقدامات فنی و ایمنسازی منطقه انجام میشود، اعلام کرد: احتمال شنیدهشدن صدای انفجار در زمان اجرای عملیات وجود دارد که این صداها ناشی از انهدام کنترلشده مهمات عملنکرده است و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان ندارد.
در پایان این اطلاعیه از شهروندان درخواست شده است ضمن حفظ آرامش، از توجه به شایعات و اخبار غیررسمی خودداری کرده و اخبار و اطلاعیههای مرتبط را تنها از مراجع رسمی دنبال کنند.
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