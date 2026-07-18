جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز شنبه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته ۱۹ نفر در این باریکه شهید و ۶۰ نفر مجروح شدند.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است که شمار کل شهدای غزه از زمان برقراری آتش بس به ۱۱۴۴ نفر و شمار مجروحان به ۳۷۰۳ نفر افزایش یافت.

براساس بیانیه وزارت بهداشت فلسطین در غزه، شمار کل شهدای غزه در پی جنگ رژیم صهیونیستی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۲۶۹ نفر و شمار کل مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۸۱۱ نفر افزایش یافت.

همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیروهای اورژانس و سازمان امداد و نجات تاکنون به دلیل شرایط موجود قادر به دسترسی به آنان نبوده‌اند.