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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۰

حمله هوایی شدید به مرکز غزه

حمله هوایی شدید به مرکز غزه

منابع خبری از نقض گسترده آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی و حمله هوایی شدید این رژیم به مرکز غزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع فلسطینی اعلام کردند که رژیم صهیونیستی، لحظاتی پیش منطقه البرکه در شهر دیرالبلح واقع در مرکز نوار غزه، را هدف حمله هوایی شدید قرار داد.

همچنین منابع فلسطینی بیان کردند که رژیم صهیونیستی اردوگاه البریج واقع در مرکز نوار غزه هدف قرار داد که در اثر آن، یک نفر زخمی شد.

منابع فلسطینی اعلام کردند که با شهادت یک نفر دیگر در غزه، شمار شهدای این منطقه در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، از بامداد امروز چهارشنبه به ۴ نفر افزایش یافته است.

پیش از این وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۱۳ شهید جدید به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده و ۱۸ فلسطینی دیگر نیز مجروح شده‌اند.

همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیروهای اورژانس و سازمان امداد و نجات تاکنون به دلیل شرایط موجود قادر به دسترسی به آنان نبوده‌اند.

این وزارتخانه افزود که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، هزار و ۱۲۳ فلسطینی به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۶۱۶ نفر دیگر مجروح شده‌اند. همچنین پیکر ۸۰۰ شهید از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۲۴۶ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۷۲۷ نفر افزایش یافته است.

کد مطلب 6889271

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