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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۸

تداوم جنایات صهیونیست‌ها در غزه؛ شمار شهدا از ۷۳ هزار نفر گذشت

تداوم جنایات صهیونیست‌ها در غزه؛ شمار شهدا از ۷۳ هزار نفر گذشت

با گذشت بیش از نه ماه از تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه، منابع پزشکی از افزایش آمار شهدای فلسطینی به ۷۳ هزار و ۲۵۰ نفر و مجروحان به بیش از ۱۷۳ هزار نفر خبر دادند.

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از منابع عربی، بر اساس گزارش‌های جدید، حملات بی‌وقفه ماشین جنگی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه همچنان از غیرنظامیان قربانی می‌گیرد.

منابع پزشکی تأکید کردند که تنها در ۲۴ ساعت گذشته، چندین فلسطینی دیگر به شهادت رسیده‌اند.

با توجه به تداوم حملات، تخریب زیرساخت‌ها و محدودیت‌های شدید برای تیم‌های امدادی جهت دسترسی به مناطق بمباران‌شده، آمار واقعی قربانیان و مفقودین زیر آوار بسیار بیشتر از ارقام رسمی است؛ جنایتی که عمق فاجعه انسانی در غزه را تحت سکوت مرگبار مجامع بین‌المللی نشان می‌دهد.

کد مطلب 6890168

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