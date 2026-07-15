جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز چهارشنبه اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۱۳ شهید جدید به بیمارستانهای این باریکه منتقل شده و ۱۸ فلسطینی دیگر نیز مجروح شدهاند.
همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابانها باقی ماندهاند و نیروهای اورژانس و سازمان امداد و نجات تاکنون به دلیل شرایط موجود قادر به دسترسی به آنان نبودهاند.
این وزارتخانه افزود که از زمان برقراری آتشبس در ۱۱ اکتبر تاکنون، هزار و ۱۲۳ فلسطینی به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۶۱۶ نفر دیگر مجروح شدهاند. همچنین پیکر ۸۰۰ شهید از زیر آوار بیرون کشیده شده است.
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۲۴۶ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۷۲۷ نفر افزایش یافته است.
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