به گزارش خبرنگار مهر، جبرئیل برادری، بعد از ظهر شنبه، از تولید سالانه ۹۰ هزار تن گیلاس در استان تهران خبر داد.

وی که رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران است، اظهار کرد: برداشت گیلاس از باغات استان هر سال از نیمه خردادماه آغاز می‌شود و تا اواسط مردادماه ادامه دارد.

برادری افزود: سالانه حدود ۹۰ هزار تن گیلاس از سطح پنج هزار و ۴۸۵ هکتار از باغات استان تهران برداشت می‌شود و این استان رتبه نخست تولید این محصول در کشور را در اختیار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد باغات گیلاس استان در شهرستان شمیرانات قرار دارد، گفت: این شهرستان با چهار هزار و ۲۴۹ هکتار باغ، سالانه بیش از ۷۵ هزار تن گیلاس تولید می‌کند و شهرستان‌های تهران، دماوند و ملارد نیز از دیگر مناطق مهم تولید این محصول هستند.

وی میانگین عملکرد تولید گیلاس در استان را ۱۶.۶ تن در هکتار عنوان کرد و افزود: برخی باغداران شمیرانات با بهره‌گیری از روش‌های نوین باغداری، میزان تولید را تا ۴۳ تن در هکتار افزایش داده‌اند.

برادری در پایان با اشاره به ارقام شاخص گیلاس استان، خاطرنشان کرد: تکدانه، صورتی لواسان و سیاه مشهد از مهم‌ترین ارقام تولیدی هستند که از کیفیت بالایی برخوردارند و گیلاس تکدانه لواسان به‌عنوان یکی از برندهای شناخته‌شده این محصول در کشور مطرح است.