طرح مدیریت گرده افشانی در باغات گیلاس الموت اجرا شد

محمد پیله فروش در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: این طرح در راستای مشکلات خود عقیمی در محصول گیلاس و اهمیت و نقش زنبور عسل در انتقال دانه گرده از گل ارقام گرده زای محلی(گیلاس خوشه ای) به روی ارقام تجاری تکدانه مشهد اجرا شده است.

وی افزود: طرح گرده افشانی در باغات گیلاس روستاهای قسطین رود و محمد آباد پیش بینی شده است که در صورت عدم بروز حوادث قهری بویژه سرمای بهاره، اجرا می شود.

مدیرباغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآورشد: با استقرار200 کلنی زنبور در محل این طرح ، میزان عملکرد درباغات گیلاس 20 تا 30 درصد افزایش می یابد.

پیله فروش در ادامه به نحوه گرده افشانی درخت گیلاس اشاره کرد و افزود: در گیلاس بر خلاف بعضی درختان مانند پسته و گردو که با باد گرده افشانی انجام می شوند بدلیل سنگین بودن دانه گرده گل، وجود حشرات گرده افشان بویژه زنبور عسل الزامی است.

به گفته وی برای هر هکتار باغ گیلاس بار ده بین چهار تا پنج کلنی قوی زنبور عسل قبل از شکوفایی گلها باید در باغات مستقر شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: بر خلاف باور عمومی باغداران زنبور عسل متهم به تخریب گلهای درختان میوه بوده و اهمیتی به این حشره مفید داده نمی شود.

وی گفت: برای داشتن میوه کامل، انجام عمل گرده افشانی و تلقیح به منظور تشکیل بذر اهمیت ویژه ای دارد و بدون تشکیل بذر نیز میوه ای تولید نمی شود و در صورت تشکیل نیز، ناقص و فاقد ارزش تجاری خواهد بود.