به گزارش خبرنگار مهر، سید اصغر تقوی، ظهر شنبه، در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ملارد، توسعه فضاهای آموزشی را از مهمترین پیشنیازهای ارتقای کیفیت آموزش عنوان کرد.
وی که رئیس شورای آموزش و پرورش ملارد است، اظهار کرد: ارتقای کیفیت آموزش بدون توسعه زیرساختهای فیزیکی و تعامل میان دستگاههای اجرایی محقق نخواهد شد و همه نهادهای مسئول باید در این مسیر نقشآفرینی کنند.
تقوی با قدردانی از تلاشهای فرهنگیان و مجموعه آموزش و پرورش، کسب رتبههای برتر استانی و کشوری را حاصل برنامهریزی کارشناسی و مدیریت جهادی دانست و بر تسریع در تکمیل پروژههای آموزشی نیمهتمام، بهویژه در مناطق صفادشت و شهرک هوافضا تأکید کرد.
فرماندار ملارد همچنین با اشاره به ضرورت همکاری دستگاهها برای کاهش آسیبهای اجتماعی، تصریح کرد: هیچ دستگاهی نباید بهصورت جزیرهای عمل کند و همافزایی میان نیروی انتظامی، بهزیستی، شهرداریها و سایر دستگاههای مرتبط برای تأمین امنیت روانی و اجتماعی شهروندان ضروری است.
وی در ادامه بر ساماندهی اتباع خارجی بر اساس سیاستهای دولت و ثبتنام ضابطهمند دانشآموزان تأکید کرد و از شهرداریها و دهیاریها خواست پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، نسبت به آمادهسازی مدارس اقدام کنند.
در ادامه این جلسه، رئیس آموزش و پرورش شهرستان ملارد با ارائه گزارشی از عملکرد این مجموعه، از تحقق ۹۰ درصدی مصوبات پیشین شورای آموزش و پرورش خبر داد و اعلام کرد روند اجرای طرحهای آموزشی در این شهرستان شتاب گرفته است.
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