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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۶:۲۲

ارائه بیش از ۱۷۰ خدمت، وجه تمایز سازمان بهزیستی با دیگر دستگاه‌ها است

ارائه بیش از ۱۷۰ خدمت، وجه تمایز سازمان بهزیستی با دیگر دستگاه‌ها است

گرگان- رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور گفت: ارائه بیش از ۱۷۰ خدمت تخصصی به جامعه هدف، بهزیستی را به نهادی متمایز در میان دستگاه‌های اجرایی تبدیل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آرزو ذکایی‌فر شامگاه شنبه در دیدار با آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی، که به مناسبت هفته بهزیستی برگزار شد، اظهار کرد: فعالیت در سازمان بهزیستی تنها یک مسئولیت اداری نیست، بلکه فرصتی برای خدمت به اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر جامعه است و همین موضوع، ارزش این مجموعه را دوچندان کرده است.

وی افزود: سازمان بهزیستی امروز با ارائه بیش از ۱۷۰ خدمت تخصصی در حوزه‌های مختلف، نقش مؤثری در حمایت از جامعه هدف ایفا می‌کند و همین گستردگی خدمات، این سازمان را از بسیاری از دستگاه‌های اجرایی متمایز ساخته است.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به عملکرد این سازمان در شرایط دشوار اخیر، ادامه داد: با وجود خسارت‌های واردشده در جریان جنگ تحمیلی اخیر، از جمله شهادت تعدادی از جامعه هدف و همکاران سازمان و همچنین تخریب کامل برخی واحدهای مسکونی، روند خدمت‌رسانی به مردم متوقف نشد و کارکنان بهزیستی با تمام توان به ارائه خدمات ادامه دادند.

ذکایی‌فر اظهار کرد: همزمان با هفته بهزیستی و چهل‌وششمین سالگرد تأسیس سازمان، پروژه‌های متعدد و مهمی در نقاط مختلف کشور افتتاح و به بهره‌برداری رسید که بیانگر استمرار خدمت‌رسانی و پویایی این مجموعه در مسیر حمایت از جامعه هدف است.

وی تأکید کرد: سازمان بهزیستی با تکیه بر توان تخصصی، توسعه خدمات توانمندسازی، اشتغال و حمایت‌های اجتماعی، تلاش می‌کند زمینه ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف را بیش از گذشته فراهم کند.

این دیدار با حضور قدسیه آبشناس، مدیرکل بهزیستی گلستان، مشاور مدیرکل، معاونان و جمعی از کارکنان ستادی معاونت توانمندسازی و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور برگزار شد.

کد مطلب 6892111

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