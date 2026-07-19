به گزارش خبرنگار مهر، آرزو ذکایی‌فر شامگاه شنبه در دیدار با آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی، که به مناسبت هفته بهزیستی برگزار شد، اظهار کرد: فعالیت در سازمان بهزیستی تنها یک مسئولیت اداری نیست، بلکه فرصتی برای خدمت به اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر جامعه است و همین موضوع، ارزش این مجموعه را دوچندان کرده است.

وی افزود: سازمان بهزیستی امروز با ارائه بیش از ۱۷۰ خدمت تخصصی در حوزه‌های مختلف، نقش مؤثری در حمایت از جامعه هدف ایفا می‌کند و همین گستردگی خدمات، این سازمان را از بسیاری از دستگاه‌های اجرایی متمایز ساخته است.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به عملکرد این سازمان در شرایط دشوار اخیر، ادامه داد: با وجود خسارت‌های واردشده در جریان جنگ تحمیلی اخیر، از جمله شهادت تعدادی از جامعه هدف و همکاران سازمان و همچنین تخریب کامل برخی واحدهای مسکونی، روند خدمت‌رسانی به مردم متوقف نشد و کارکنان بهزیستی با تمام توان به ارائه خدمات ادامه دادند.

ذکایی‌فر اظهار کرد: همزمان با هفته بهزیستی و چهل‌وششمین سالگرد تأسیس سازمان، پروژه‌های متعدد و مهمی در نقاط مختلف کشور افتتاح و به بهره‌برداری رسید که بیانگر استمرار خدمت‌رسانی و پویایی این مجموعه در مسیر حمایت از جامعه هدف است.

وی تأکید کرد: سازمان بهزیستی با تکیه بر توان تخصصی، توسعه خدمات توانمندسازی، اشتغال و حمایت‌های اجتماعی، تلاش می‌کند زمینه ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف را بیش از گذشته فراهم کند.

این دیدار با حضور قدسیه آبشناس، مدیرکل بهزیستی گلستان، مشاور مدیرکل، معاونان و جمعی از کارکنان ستادی معاونت توانمندسازی و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور برگزار شد.