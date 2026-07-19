به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی شامگاه شنبه در دیدار با شورای معاونان اداره‌کل بهزیستی استان، بر جایگاه والای خدمت به مردم و نقش اثرگذار کارکنان این مجموعه در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تأکید کرد.

نورمفیدی با اشاره به فلسفه آفرینش انسان، اظهار کرد: ماهیت وجودی انسان بندگی خداوند است و بالاترین مرتبه این بندگی زمانی محقق می‌شود که انسان برای دیگران منشأ خیر، خدمت و برکت باشد.

وی خدمت به نیازمندان و اقشار تحت پوشش بهزیستی را از ارزشمندترین اعمال انسانی برشمرد و افزود: فعالیت در سازمان بهزیستی تنها یک مسئولیت اداری نیست، بلکه معامله‌ای با خداوند است و ارزش واقعی آن زمانی آشکار می‌شود که انسان پاداش اصلی خود را از پروردگار دریافت کند.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با قدردانی از تلاش‌های کارکنان بهزیستی، ادامه داد: خدمت صادقانه و خالصانه به بندگان خدا، پرسودترین و ماندگارترین معامله‌ای است که انسان می‌تواند در زندگی انجام دهد و برکات آن هم در دنیا و هم در آخرت نصیب خدمتگزاران خواهد شد.

وی همچنین بر استمرار مسیر توانمندسازی، حمایت از جامعه هدف و ارتقای کیفیت خدمات بهزیستی تأکید کرد و خواستار تداوم رویکرد خدمت‌رسانی همراه با اخلاص و تکریم مددجویان شد.

این دیدار با حضور آرزو ذکایی‌فر، رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور بگزار شد.