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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۵:۱۷

نورمفیدی: خدمت در بهزیستی معامله‌ای پرسود با خداوند است

نورمفیدی: خدمت در بهزیستی معامله‌ای پرسود با خداوند است

گرگان-نماینده ولی‌فقیه در گلستان گفت: خدمت خالصانه در سازمان بهزیستی، پرسودترین معامله انسان با خداوند است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی شامگاه شنبه در دیدار با شورای معاونان اداره‌کل بهزیستی استان، بر جایگاه والای خدمت به مردم و نقش اثرگذار کارکنان این مجموعه در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تأکید کرد.

نورمفیدی با اشاره به فلسفه آفرینش انسان، اظهار کرد: ماهیت وجودی انسان بندگی خداوند است و بالاترین مرتبه این بندگی زمانی محقق می‌شود که انسان برای دیگران منشأ خیر، خدمت و برکت باشد.

وی خدمت به نیازمندان و اقشار تحت پوشش بهزیستی را از ارزشمندترین اعمال انسانی برشمرد و افزود: فعالیت در سازمان بهزیستی تنها یک مسئولیت اداری نیست، بلکه معامله‌ای با خداوند است و ارزش واقعی آن زمانی آشکار می‌شود که انسان پاداش اصلی خود را از پروردگار دریافت کند.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با قدردانی از تلاش‌های کارکنان بهزیستی، ادامه داد: خدمت صادقانه و خالصانه به بندگان خدا، پرسودترین و ماندگارترین معامله‌ای است که انسان می‌تواند در زندگی انجام دهد و برکات آن هم در دنیا و هم در آخرت نصیب خدمتگزاران خواهد شد.

وی همچنین بر استمرار مسیر توانمندسازی، حمایت از جامعه هدف و ارتقای کیفیت خدمات بهزیستی تأکید کرد و خواستار تداوم رویکرد خدمت‌رسانی همراه با اخلاص و تکریم مددجویان شد.

این دیدار با حضور آرزو ذکایی‌فر، رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور بگزار شد.

کد مطلب 6892103

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