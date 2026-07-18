مرکز جامع سرطان قم با مشارکت ۴ هزار مؤدی تکمیل شد/بخشودگی۹۸درصدی جرائم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در ساختمان سازمان امور مالیاتی قم برگزار شد، با اشاره به روند پرداخت عوارض ارزش افزوده به شهرداری‌ها اظهار کرد: در ساختار فعلی قانون مالیات بر ارزش افزوده، مجموع نرخ مالیات ۱۰ درصد است که ۴ درصد آن به عنوان مالیات، ۴ درصد به عنوان عوارض شهرداری‌ها، ۱ درصد برای حوزه سلامت و ۱ درصد نیز برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است.



وی گفت: مجموع پرداختی به شهرداری‌های استان قم از محل عوارض ارزش افزوده در سال گذشته به بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید.



مدیرکل امور مالیاتی استان قم ادامه داد: در سه ماهه نخست سال جاری نیز بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به شهرداری‌های استان پرداخت شده که این رقم سال گذشته حدود ۷۰۰ میلیارد تومان بوده و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۸۰ درصدی را نشان می‌دهد.



وی با اشاره به پرداخت عوارض به دهیاری‌های استان گفت: در سه ماهه نخست سال گذشته حدود ۳۲ میلیارد تومان به روستاهای استان اختصاص یافته بود که این رقم در مدت مشابه امسال به ۶۳ میلیارد تومان بوده و بیانگر رشد ۹۵ درصدی پرداخت‌ها به دهیاری‌ها است.



مدیرکل امور مالیاتی استان قم با اشاره به روند استرداد مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: در سال‌های گذشته فرآیند استرداد به دلیل انجام مراحل رسیدگی زمان‌بر بود، اما امسال این فرآیند با سرعت بیشتری انجام می‌شود.



عوارض ارزش افزوده صرف توسعه پروژه‌های شهری شد



وی افزود: استرداد مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مؤدیانی است که در حوزه صادرات فعالیت دارند و پس از بازگشت ارز حاصل از صادرات، مشمول استرداد مالیات می‌شوند.



رضایی بیان کرد: در سه ماهه نخست سال گذشته حدود ۱۵۰ میلیارد تومان استرداد مالیات انجام شده بود، اما این رقم در مدت مشابه امسال به ۳۶۰ میلیارد تومان رسیده که رشد حدود ۱۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.



مدیرکل امور مالیاتی استان قم ادامه داد: همچنین تعداد پرونده‌های استرداد مالیات نیز افزایش ۳۶۰ میلیارد تومانی یافته است به گونه‌ای که تعداد پرونده‌ها از ۵۳ فقره در سه ماهه نخست سال گذشته به ۹۵ پرونده در مدت مشابه امسال رسیده است.



وی با اشاره به نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از عوارض ارزش افزوده گفت: شهرداری‌ها این اعتبارات را برای اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی متعددی به کار گرفته‌اند.



مدیرکل امور مالیاتی استان قم عنوان کرد: احداث تقاطع‌های غیرهمسطح از جمله پروژه بلوار شهید کریمی، خرید ماشین‌آلات خدمات شهری و خودروهای عملیاتی، احداث اسکلت پارکینگ طبقاتی، اجرای زیرگذر عابر پیاده، احداث سرویس‌های بهداشتی در مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) و اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان سپاه از جمله طرح‌هایی است که با بهره‌گیری از این منابع در حال اجرا یا تکمیل است.



تسهیلات مالیاتی برای کاهش فشار بر مؤدیان اعمال شد



وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در شرایط کنونی کشور، تقسیط بدهی مالیات بر ارزش افزوده بود به گونه‌ای که مؤدیانی که پیش از این موظف به پرداخت نقدی مالیات بودند، امکان پرداخت اقساطی بدهی خود را پیدا کردند.



رضایی خاطرنشان کرد: همچنین مهلت ثبت و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی در سامانه مؤدیان تمدید شد تا فعالان اقتصادی فرصت کافی برای انجام تکالیف قانونی خود داشته باشند.



مدیرکل امور مالیاتی استان قم اضافه کرد: در بخش رسیدگی‌های مالیاتی نیز مهلت‌های قانونی اعتراض و سایر فرآیندهای مرتبط تمدید شد تا مؤدیانی که در ایام جنگ امکان پیگیری پرونده‌های خود را نداشتند، پس از عادی شدن شرایط بتوانند حقوق قانونی خود را دنبال کنند.



وی گفت: سازمان امور مالیاتی همچنین مهلت ارسال فهرست حقوق کارکنان و معاملات فصلی را نیز تمدید کرد تا دستگاه‌ها، شرکت‌ها و فعالان اقتصادی بدون نگرانی بتوانند تکالیف قانونی خود را انجام دهند.



مدیرکل امور مالیاتی استان قم تصریح کرد: تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان نیز با هدف تقویت سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، حفظ اشتغال و افزایش توان فعالیت واحدهای تولیدی و صادراتی در دستور کار قرار گرفت.



بخشودگی ۹۸ درصدی جرائم مالیاتی در قم



وی افزود: بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی، چنانچه مؤدیان نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام کنند، علاوه بر میزان بخشودگی پیش‌بینی شده در مقررات، اختیار مازاد نیز برای بخشودگی جرایم در نظر گرفته شده است تا زمینه حمایت بیشتر از فعالان اقتصادی فراهم شود.



مدیرکل امور مالیاتی استان قم با اشاره به بخشودگی جرایم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اظهار کرد: جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به دلیل سنگین بودن، از جمله دغدغه‌های اصلی مؤدیان مالیاتی محسوب می‌شود.



وی افزود: بر اساس ابلاغ سازمان امور مالیاتی، مؤدیان مالیاتی که از زمستان سال ۱۴۰۲ تا پایان زمستان ۱۴۰۳ نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام نکرده و مشمول جرایم ماده ۲۲ شده‌اند، در صورت پرداخت مالیات تا پایان سال ۱۴۰۴، می‌توانند از بخشودگی ۹۸ درصدی این جرایم بهره‌مند شوند.



رضایی اضافه کرد: همچنین مؤدیانی که تا ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کنند نیز مشمول بخشودگی ۹۴ درصدی جرایم ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خواهند شد.



وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر افرادی که مشمول ارائه اظهارنامه مربوط به درآمد اجاره هستند، می‌توانند تا پایان تیرماه اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کنند.



طرح نشان‌دار کردن مالیات در قم اجرا شد



مدیرکل امور مالیاتی استان قم با اشاره به نحوه استفاده از برخی اظهارنامه‌های مالیاتی اظهار کرد: مؤدیانی که هیچ‌گونه درآمدی ندارند، از جمله برخی بازنشستگان، بانوان خانه‌دار، دانشجویان و سایر اشخاص فاقد درآمد، می‌توانند همزمان در صورت احراز شرایط قانونی ماده ۸۰ از تسهیلات مربوط به اظهارنامه‌های پیش‌بینی شده ماده ۵۷ در قانون استفاده کنند.



رضایی خاطرنشان کرد: در صورتی که مؤدی با وجود داشتن درآمد، اظهارنامه مربوط به افراد فاقد درآمد را تکمیل و ارائه کند، مطابق قانون مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر اصل مالیات خواهد شد.



وی تأکید کرد: بنابراین تنها اشخاصی که واقعاً فاقد هرگونه درآمد هستند، مجاز به استفاده از این ظرفیت قانونی بوده و سایر مؤدیان باید اظهارنامه متناسب با وضعیت مالی خود را ارائه کنند.



مدیرکل امور مالیاتی استان قم افزود: در سال گذشته و در قالب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، ۱۳ پروژه عمرانی و خدماتی در استان قم به ارزش ۵۱۰ میلیارد تومان برای انتخاب مؤدیان تعریف شد تا مالیات پرداختی آنان به صورت هدفمند در همان طرح‌ها هزینه شود.



وی بیان کرد: مؤدیان در مجموع حدود ۲۴۰ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه‌ها اختصاص دادند و علاوه بر آن، بیش از ۲۰ میلیارد از منابع نیز از سوی مؤدیان سایر استان‌های کشور به پروژه‌های استان قم اختصاص یافت.



مرکز جامع سرطان قم با مشارکت مؤدیان تکمیل شد



رضایی افزود: پروژه تکمیل مرکز جامع سرطان قم با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان و مشارکت ۴ هزار و ۴۳۱ مؤدی به طور کامل تأمین مالی شد و اکنون مراحل بهره‌برداری آن در حال انجام است.



وی خاطرنشان کرد: همچنین پروژه تکمیل هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای استان قم نیز با اعتبار ۳۸ میلیارد ریال و مشارکت ۱۷۶ مؤدی به طور کامل تأمین اعتبار و تکمیل شد.



مدیرکل امور مالیاتی استان قم خاطرنشان کرد: در سال گذشته نیز برخی پروژه‌های ورزشی در استان‌های مختلف با انتخاب مستقیم مؤدیان تأمین اعتبار شدند و این ظرفیت می‌تواند در استان قم نیز برای اجرای طرح‌های ورزشی و سایر پروژه‌های عمومی بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.



رضایی با اشاره به اقدامات انجام شده برای مقابله با فرار مالیاتی گفت: ساختار اداره مبارزه با فرار مالیاتی در استان قم به طور قابل توجهی تقویت شده و اکنون این بخش به صورت مستقل فعالیت می‌کند.



وی افزود: در گذشته این حوزه با یک رئیس گروه و تعداد محدودی نیروی انسانی فعالیت می‌کرد اما اکنون با استقرار یک اداره مستقل، تعداد کارکنان آن به ۱۵ نفر افزایش یافته و این مجموعه در ساختمانی مجزا مستقر شده است و تمرکز اصلی این اداره بر شناسایی و رسیدگی به پرونده‌های فرار مالیاتی، به‌ویژه در بخش اشخاص حقیقی و پرونده‌های دارای ریسک بالا است.



۸۰‌ درصد مشاغل از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ بهره‌مند می‌شوند



مدیرکل امور مالیاتی استان قم اظهار کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده، بخش قابل توجهی از صاحبان مشاغل در سال جاری نیز مشمول استفاده از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم خواهند شد.



وی افزود: مؤدیانی که میزان فروش آنها کمتر از ۷۲ میلیارد تومان دارند از سوی سازمان امور مالیاتی باشد، می‌توانند از مزایای این تبصره استفاده کنند و پیش‌بینی می‌شود حدود ۸۰ درصد صاحبان مشاغل مشمول این تسهیلات شوند.



مدیرکل امور مالیاتی استان قم با تشریح روند رسیدگی به پرونده‌های فرار مالیاتی گفت: گزارش‌های مردمی و اطلاعات دریافتی از سامانه‌های نظارتی ۱۵۲۶ پس از بررسی‌های اولیه، در صورت احراز مستندات، وارد مرحله رسیدگی تخصصی می‌شود.



رضایی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۹۹ پرونده در استان قم مشمول فرآیند رسیدگی موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم شده است و به مؤدیان توصیه می‌شود پیش از ارجاع پرونده به دستگاه قضایی، برای تعیین تکلیف بدهی خود با اداره کل امور مالیاتی همکاری کنند.



وی بااشاره به اینکه موضوع وصول مالیات سال ۱۴۰۳ بیش از ۹۰ درصد محقق نشد افزود: عملکرد وصول مالیات در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است. از ۴۱ اداره‌کل امور مالیاتی‌ کشور استان قم در رتبه ۳۸ ایستاده است.



۲۳ هزار مؤدی مشمول مالیات صفر شدند



مدیرکل امور مالیاتی استان قم با تشریح آمار عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ اظهار کرد: در سال گذشته ۴۳ هزار مؤدی از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کردند.



وی افزود: از این تعداد، حدود ۲۳ هزار مؤدی دارای مالیات صفر بودند و برای آنان هیچ‌گونه مالیاتی تعیین نشد. در این بین برای حدود ۲۰ هزار نفر از این مؤدیان پیامک اطلاع‌رسانی ارسال شد تا بدون نیاز به مراجعه حضوری، از وضعیت مالیاتی خود مطلع شوند.



رضایی بیان کرد: از مجموع مؤدیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰، هشت هزار و ۳۷۵ نفر مالیاتی کمتر از ۱۰ میلیون تومان، هشت هزار و ۱۰۰ نفر مالیاتی بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان، حدود یک هزار و ۷۰۰ نفر مالیاتی بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان و حدود یک هزار و ۴۰۰ نفر نیز مالیاتی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان داشته‌اند.



مدیرکل امور مالیاتی استان قم افزود: افزون بر مؤدیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰، حدود ۶ هزار و ۸۰۰ اظهارنامه نیز از سوی اشخاص حقیقی به اداره کل امور مالیاتی استان ارائه شده است.



وی خاطرنشان کرد: از این تعداد، حدود ۳ هزار و ۸۰۰ اظهارنامه نیز مشمول مالیات صفر بوده که عمدتاً مربوط به مؤدیانی است که فعالیت اقتصادی نداشته یا میزان فعالیت آنان در طول سال محدود بوده است.



سهم مالیات صاحبان مشاغل در قم کمتر از ۱۰ درصد است



رضایی تصریح کرد: این آمار نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از صاحبان مشاغل خرد و اشخاص حقیقی، با توجه به سطح فعالیت اقتصادی خود، مشمول مالیات قابل پرداخت نبوده‌اند و سازمان امور مالیاتی نیز در چارچوب قانون، مالیات آنان را صفر منظور کرده است.



مدیرکل امور مالیاتی استان قم با تشریح وضعیت اظهارنامه‌های صاحبان مشاغل اظهار کرد: از میان مؤدیانی که اظهارنامه مالیاتی ارائه کرده‌اند، حدود یک هزار و ۱۰۰ نفر دارای مالیاتی کمتر از ۱۰ میلیون تومان بوده‌اند.



وی خاطرنشان کرد: سهم مالیات صاحبان مشاغل در استان قم در مقایسه با کل درآمدهای مالیاتی کشور، رقم بالایی نیست و برآورد می‌شود حدود هشت تا ۱۰ درصد از درآمدهای مالیاتی استان مربوط به این بخش باشد.



رضایی در پایان با تأکید بر اهمیت آموزش مؤدیان اظهار کرد: هر صنف یا تشکل اقتصادی که برای آشنایی با قوانین مالیاتی، سامانه مؤدیان یا پایانه‌های فروشگاهی نیاز به آموزش داشته باشد، اداره کل امور مالیاتی استان آمادگی کامل برای برگزاری دوره‌های آموزشی را دارد.