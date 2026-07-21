به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعله‌گری عصر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با اشاره به ابلاغ بخشنامه رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: بر اساس مصوبه مراجع قانونی و با هدف تسهیل در انجام تکالیف قانونی مؤدیان، مهلت ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل و مؤدیان مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.

وی افزود: بر این اساس، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و پرداخت مالیات مربوط به پرونده‌هایی که موعد قانونی آنها در فاصله اول خرداد تا ۳۱ تیرماه سال جاری بوده، تا پایان شهریورماه تمدید می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان ادامه داد: همچنین صاحبان مشاغل و مؤدیان مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم نیز می‌توانند اظهارنامه عملکرد سال ۱۴۰۴ یا فرم مالیات مقطوع خود را تا پایان روز ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ تکمیل، ارسال و مالیات متعلق را پرداخت کنند.

فعله‌گری با دعوت از مؤدیان برای بهره‌گیری از فرصت ایجادشده، تأکید کرد: مؤدیان مشمول، انجام تکالیف قانونی خود را به روزهای پایانی موکول نکنند تا از بروز مشکلات احتمالی در فرآیند ثبت، ارسال اظهارنامه و پرداخت مالیات جلوگیری شود.