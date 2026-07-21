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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۶

فعله‌گری: مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی مؤدیان تا پایان شهریور تمدید شد

فعله‌گری: مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی مؤدیان تا پایان شهریور تمدید شد

سنندج- مدیرکل امور مالیاتی کردستان از تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی،صاحبان مشاغل و تکمیل فرم مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰)قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان شهریورماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعله‌گری عصر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با اشاره به ابلاغ بخشنامه رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: بر اساس مصوبه مراجع قانونی و با هدف تسهیل در انجام تکالیف قانونی مؤدیان، مهلت ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل و مؤدیان مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.

وی افزود: بر این اساس، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و پرداخت مالیات مربوط به پرونده‌هایی که موعد قانونی آنها در فاصله اول خرداد تا ۳۱ تیرماه سال جاری بوده، تا پایان شهریورماه تمدید می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان ادامه داد: همچنین صاحبان مشاغل و مؤدیان مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم نیز می‌توانند اظهارنامه عملکرد سال ۱۴۰۴ یا فرم مالیات مقطوع خود را تا پایان روز ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ تکمیل، ارسال و مالیات متعلق را پرداخت کنند.

فعله‌گری با دعوت از مؤدیان برای بهره‌گیری از فرصت ایجادشده، تأکید کرد: مؤدیان مشمول، انجام تکالیف قانونی خود را به روزهای پایانی موکول نکنند تا از بروز مشکلات احتمالی در فرآیند ثبت، ارسال اظهارنامه و پرداخت مالیات جلوگیری شود.

کد مطلب 6895098

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