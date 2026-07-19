به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر، عصر یکشنبه در نشست با مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، توانمندسازی بانوان را یکی از راهبردهای مهم توسعه اقتصادی استان دانست و اظهار کرد: توانمندسازی بانوان، به‌ویژه در مناطق روستایی، از اولویت‌های معاونت اقتصادی استانداری است و برنامه‌ریزی‌های لازم برای افزایش نقش‌آفرینی آنان در عرصه تولید و اشتغال در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه توسعه مهارت‌های شغلی نقش مهمی در ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای بانوان دارد، افزود: با همکاری دستگاه‌هایی نظیر اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای، جهاد دانشگاهی و سایر نهادهای مرتبط، آموزش‌های مهارتی، توسعه صندوق‌های خرد و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک دنبال می‌شود تا زمینه حضور مؤثرتر بانوان در بازار کار فراهم شود.

کیان‌مهر با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان گلستان در حوزه‌هایی همچون صنایع دستی، فرش‌بافی، پارچه‌بافی، کشاورزی و مشاغل خلاق، اظهار کرد: شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی هر روستا، حمایت از تشکل‌های محلی و اجرای برنامه‌های هدفمند می‌تواند ضمن افزایش درآمد خانوارها، به ایجاد اشتغال پایدار، رونق تولید محلی و کاهش وابستگی به نهادهای حمایتی منجر شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر رویکرد مردمی‌سازی اقتصاد خاطرنشان کرد: استانداری گلستان با برگزاری نشست‌های مشترک، بازدیدهای میدانی و پیگیری مستمر، از برنامه‌های توانمندسازی بانوان حمایت می‌کند و معتقد است افزایش درآمد خانواده‌ها، علاوه بر تقویت اقتصاد محلی، نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و استحکام بنیان خانواده دارد.