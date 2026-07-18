مسابقات قرآن شرکت گاز کردستان با رقابت ۲۱۵ نفر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی هفدهمین دوره مسابقات قرآن کریم، اذان و نهجالبلاغه ویژه کارکنان و همسران و بیستوهفتمین دوره مسابقات قرآن کریم، اذان و نهجالبلاغه ویژه فرزندان کارکنان شرکت گاز استان کردستان، بعدازظهر شنبه با حضور جمعی از مسئولان و شرکتکنندگان در سالن آمفیتئاتر این شرکت برگزار شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان، در آئین افتتاحیه این مسابقات اظهار کرد: ماهیت و اهداف شرکت گاز استان بیشتر در حوزه عملیاتی و ارائه خدمات برای ارتقای رفاه عمومی و توسعه عدالت اجتماعی تعریف شده است و این شرکت با گازرسانی به ۳۳ شهر و یک هزار و ۶۶۶ روستا و جذب ۶۶۰ هزار مشترک، گامهای مهمی در مسیر توسعه و رشد استان برداشته است.
احمد فعلهگری با قدردانی از تلاش کارکنان شرکت گاز استان کردستان افزود: کارکنان این شرکت در جریان جنگهای تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان که از سوی دشمنان بر ملت ایران تحمیل شد، با شجاعت و مسئولیتپذیری در میدان خدمت حضور داشتند و اجازه ندادند حتی برای یک دقیقه جریان گازرسانی به مردم با وقفه مواجه شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان با بیان اینکه برگزاری مسابقات قرآنی تنها یک رویداد فرهنگی و رقابتی نیست، تصریح کرد: این مسابقات دارای یک هدف راهبردی است، چراکه در کشوری زندگی میکنیم که به برکت خون شهدا و رشادتهای رزمندگان اسلام از سلطه استکبار جهانی و استعمارگران دور مانده و همه ما در قبال حفظ دستاوردهای ارزشمند نظام جمهوری اسلامی مسئولیت داریم.
فعلهگری ادامه داد: شرکت گاز استان کردستان در کنار انجام وظیفه اصلی خود در زمینه تأمین پایدار و مستمر گاز، برنامهریزی مناسبی در حوزه فرهنگی و دینی داشته و اجرای برنامههای قرآنی را نیز در دستور کار قرار داده است.
وی با اشاره به اهمیت توجه به فعالیتهای فرهنگی و قرآنی در کنار توسعه زیرساختهای گازرسانی بیان کرد: در مسیر توسعه شبکههای گازرسانی در شهرها و روستاها و ارتقای سطح رضایتمندی ذینفعان، از موضوعات فرهنگی و قرآنی غافل نشدهایم.
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان خاطرنشان کرد: جامعه قرآنی امروز پویاتر از گذشته است و لازم است خانوادهها در شرایط کنونی، فرزندان خود را بیش از پیش با تلاوت قرآن کریم و احادیث آشنا کنند، چراکه انس با قرآن میتواند بر روح و روان انسان اثرگذار باشد و زمینه موفقیت در عرصههای مختلف زندگی را فراهم کند.
فعلهگری با اشاره به استقبال کارکنان و خانوادههای آنان از این دوره از مسابقات گفت: در مجموع ۲۱۵ نفر در این دوره از مسابقات شرکت کردهاند که ۱۱۲ نفر آنان آقا و ۱۰۳ نفر خانم هستند.
وی افزود: از مجموع شرکتکنندگان، ۶۱ نفر از کارکنان، ۴۶ نفر از همسران کارکنان و ۱۰۸ نفر از فرزندان کارکنان هستند که در ۱۹ رشته قرآنی، اذان و نهجالبلاغه با یکدیگر به رقابت میپردازند.
گفتنی است؛ مرحله مقدماتی این مسابقات با حضور حجتالاسلام والمسلمین توکلی، نماینده ولیفقیه در سپاه بیتالمقدس کردستان، رمضانزاده مسئول بسیج کارکنان، مسئولان ستادی، اعضای شورای فرهنگی و شرکتکنندگان برگزار شد.
نظر شما