به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین طاها توکلی بعدازظهر شنبه در آئین افتتاحیه مرحله مقدماتی مسابقات قرآن کریم، اذان و نهج‌البلاغه شرکت گاز استان کردستان اظهار کرد: در این ایام حزن و اندوه، یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان را گرامی می‌داریم و خود را متعهد به ادامه راه این شهیدان والامقام می‌دانیم.

وی با اشاره به جایگاه قرآن کریم در جامعه اسلامی افزود: یکی از مهم‌ترین عوامل پیونددهنده جامعه اسلامی ایران، پیروی از دستورات قرآن کریم، احادیث و سیره ائمه اطهار(ع) است و برگزاری رویدادهای فرهنگی و مسابقات قرآنی در شرایط امروز می‌تواند این پیوند معنوی و آسمانی را مستحکم‌تر کند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به سه اصل مهم در زمینه پیوند انسان با قرآن کریم گفت: نخستین اصل، همان پیام اصلی و اساسی قرآن کریم است که اگر انسان به دنبال اصالت، جاودانگی، عزت و استقلال در برابر مکاتب الحادی و مادی باشد، راه سعادت و نجات بشریت را باید در توسل به قرآن کریم جست‌وجو کند.

توکلی ادامه داد: اصل دوم به سبک زندگی قرآنی بازمی‌گردد؛ ملت مبارز و انقلابی ایران اسلامی نزدیک به پنج دهه است که در برابر تهدیدها و دشمنی‌های نظام سلطه با صبر، استقامت و پایداری ایستادگی کرده و سبک زندگی مردم ایران، سبک زندگی مبتنی بر مجاهدت و مقاومت است.

وی اصل سوم را سلامت و صحت دینی عنوان کرد و افزود: نوع همراهی، عملکرد و میزان نزدیکی انسان به آموزه‌های قرآنی و دینی، میزان پایبندی به این آموزه‌ها و تحقق اهداف راهبردی در حوزه فرهنگی و اعتقادی را مشخص می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان در ادامه با قدردانی از مدیریت و کارکنان شرکت گاز استان کردستان اظهار کرد: وظیفه اصلی شرکت گاز، خدمت‌رسانی به مردم و حفظ پایداری شبکه‌های گازرسانی برای تأمین انرژی پایدار مشترکان است، اما این مجموعه در کنار انجام وظایف تخصصی خود، با برنامه‌ریزی منظم و مستمر، برگزاری مسابقات و برنامه‌های قرآنی را نیز در طول سال‌های گذشته دنبال کرده است که شایسته تقدیر و تشکر است.

توکلی خاطرنشان کرد: توجه به فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی در کنار خدمت‌رسانی به مردم، اقدامی ارزشمند است و امیدواریم مدیریت و کارکنان خدوم شرکت گاز استان کردستان در مسیر خدمت به مردم و ترویج فرهنگ قرآنی همواره موفق و سربلند باشند.

گفتنی است، با توجه به حضور خانواده شهیده فریما مفاخری از شهدای مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب در مراسم افتتاحیه، این دوره از مسابقات قرآنی شرکت گاز استان کردستان به نام شهدای این مدرسه مزین شده است.