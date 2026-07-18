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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹

پدر شهیدان کاظم و حیدر فتائی به فرزندان شهیدش پیوست

پدر شهیدان کاظم و حیدر فتائی به فرزندان شهیدش پیوست

کازرون- زنده یاد حاج جعفر فتائی، پدر گرامی شهیدان والامقام کاظم و حیدر فتائی آسمانی شد و به فرزندان شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر ،زنده یاد حاج جعفر فتائی، پدر گرامی شهیدان والامقام کاظم و حیدر فتائی آسمانی شد و به فرزندان شهیدش پیوست.

مراسم تشییع وخاکسپاری، سومین، هفتمین و چهلمین روز درگذشت؛ روز یکشنبه ۱۴۰۵٫۰۴٫۲۸، ساعت ۱۷ بعداز ظهر در آرامستان بهشت زهرا(س) کازرون برگزار می شود.

شایان ذکر است شهید کاظم فتائی در منطقه جنوب ، کرخه نور در مورخ ۵ مردادماه ۱۳۶۰ و شهید حیدرفتائی در عملیات والفجر ۲ در منطقه حاجی عمران در مورخ ۵ مردادماه ۱۳۶۲ شهد گوارای شهادت را نوشیدند و پیکر مطهرشان در گلزار شهدای بهشت زهرای کازرون به خاک سپرده شد.

کد مطلب 6891722

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