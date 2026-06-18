شهید ایلیا خاتمی ۱۲ ساله شد؛ اما این بار در آسمان

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از خانوادهها، کودکان و همکلاسیهای شهید «ایلیا خاتمی» عصر پنجشنبه با حضور در گلزار شهدای زیارت لامرد، مراسم تولدی ساده اما پرمعنا برای این شهید دانشآموز برگزار کردند.
در این مراسم، پس از قرائت زیارت عاشورا، مداحی مورد علاقه شهید ایلیا پخش شد و حاضران با یاد او، خاطرهای متفاوت از تولدش را در کنار مزارش رقم زدند.
امین خاتمی پدر شهید ایلیا در این مراسم با اشاره ویژگیهای اخلاقی فرزندش گفت: ایلیا با وجود سن کم، از هوش، ادب و ذکاوت بالایی برخوردار بود و علاقه ویژهای به اهلبیت(ع) داشت.
لازم به ذکر است شهید ایلیا خاتمی، متولد ۳۰ خرداد ۱۳۹۳ در لامرد، دانشآموز کلاس ششم دبستان سماء بود که در نهم اسفندماه ۱۴۰۴ در حمله موشکی به ورزشگاه شهید نعیمی لامرد به شهادت رسید.
او از خادمان کوچک امام حسین(ع) بود و با عشق در مراسم محرم و اربعین حضور مییافت.
این شهید دانش آموز همچنین در کنار موفقیتهای تحصیلی، به عنوان قاری قرآن، امام جماعت کلاس و عضو گروه سرود مدرسه شناخته میشد.
این مراسم، یاد و راه شهید ایلیا خاتمی را زنده نگه داشت و بار دیگر بر پیوند نسل امروز با فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.
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