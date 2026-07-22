به گزارش خبرنگار مهر، زین العابدین نیکمرام صبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کازرون اظهار کرد: طرح مسکن اقشار کمدرآمد با متولیگری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرستان کازرون اجرایی خواهد شد و مقدمات لازم برای آغاز عملیات آن فراهم شده است.
وی با بیان اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با جدیت پیگیر اجرای این طرح است، افزود: این طرح با هدف تأمین مسکن برای اقشار کمبرخوردار و محروم شهرستان برنامهریزی شده و اجرای آن به مشارکت مردم، بهویژه مالکان زمین، نیاز دارد.
فرماندار شهرستان کازرون از صاحبان زمین دعوت کرد با پیوستن به این طرح، در حل یکی از مهمترین نیازهای اجتماعی شهرستان نقشآفرینی کنند و گفت: مالکان میتوانند زمینهای خود را در اختیار طرح قرار دهند و دولت نیز با تأمین زیرساختهای مورد نیاز از جمله آب، برق و گاز و همچنین انجام اقدامات قانونی نظیر تغییر کاربری، از اجرای آن حمایت خواهد کرد.
نیکمرام تصریح کرد: بر اساس سازوکار پیشبینیشده، بخشی از زمین در اختیار مالک باقی خواهد ماند و بخش دیگر برای احداث واحدهای مسکونی ویژه اقشار کمدرآمد و نیازمند اختصاص مییابد.
وی اجرای این طرح را نمونهای از همافزایی دولت و مردم در حوزه تأمین مسکن دانست و تأکید کرد: مشارکت صاحبان زمین میتواند روند اجرای طرح را شتاب ببخشد و زمینه خانهدار شدن خانوادههای کمبرخوردار شهرستان را فراهم کند.
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