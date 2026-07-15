خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- بهنام بهتری نژاد: در تاریخ انقلاب اسلامی، فرماندهانی ماندگار شده‌اند که نامشان تنها با مسئولیت‌های نظامی و سوابق مدیریتی گره نخورده، بلکه سبک زندگی، باورهای دینی و سلوک فردی آنان نیز به بخشی از هویت و سرمایه معنوی انقلاب تبدیل شده است.

سرلشکر پاسدار شهید غلامحسین غیب‌پرور از جمله این چهره‌هاست؛ فرمانده‌ای که از سال‌های نوجوانی در مسیر مبارزه با رژیم پهلوی گام برداشت، در هشت سال دفاع مقدس حضوری مستمر در میدان‌های نبرد داشت و پس از جنگ نیز در مسئولیت‌های مختلف سپاه، بسیج و جبهه مقاومت، خدمت به انقلاب اسلامی را ادامه داد.

آنچه بیش از کارنامه اجرایی و نظامی، شخصیت این فرمانده شهید را متمایز می‌کرد، پیوند عمیق او با معارف قرآن، محبت اهل‌بیت (ع)، تبعیت عملی از ولایت فقیه و پایبندی به اصول اخلاقی و معنوی بود.

کسانی که سال‌ها در کنار او زندگی و فعالیت کرده‌اند، از فرمانده‌ای سخن می‌گویند که خودسازی، اخلاص، رعایت بیت‌المال، رسیدگی به محرومان و تربیت نیروهای مؤمن و انقلابی را مقدم بر هر مسئولیت سازمانی می‌دانست و تلاش می‌کرد این ارزش‌ها را در میدان عمل به نمایش بگذارد.

اکنون با گذشت یکسال از شهادت این فرمانده برجسته، بازخوانی ابعاد شخصیتی و سیره عملی او نشان می‌دهد که میراث اصلی سرلشکر شهید غلامحسین غیب‌پرور، تنها مجموعه‌ای از مسئولیت‌ها و افتخارات نظامی نیست، بلکه مکتبی از ولایت‌مداری، معنویت، خدمت بی‌منت و مجاهدت خالصانه است؛ الگویی که می‌تواند برای نسل امروز و آینده انقلاب اسلامی الهام‌بخش باشد.

برادر شهید غیب‌پرور: تقوا و ولایت‌مداری شاخص‌ترین ویژگی برادرم بود

مجید غیب‌پرور، برادر سرلشکر شهید غلامحسین غیب‌پرور، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح ابعاد شخصیتی این فرمانده شهید، گفت: ما در خانواده‌ای مذهبی و قرآنی رشد کردیم. پدرمان هر روز پس از نماز صبح با صدای بلند قرآن تلاوت می‌کرد و فضای خانه همواره با جلسات قرآن، روضه و برنامه‌های مذهبی همراه بود.

وی افزود: از دوران کودکی بیشتر برنامه‌های ما مشترک بود؛ از مدرسه گرفته تا سفرهای زیارتی و حضور در مساجد. غلامحسین از همان سال‌های ابتدایی زندگی نسبت به نماز، تلاوت قرآن، احکام و مسائل دینی حساسیت ویژه‌ای داشت و حتی در مدرسه نیز تلاوت قرآن در مراسم صبحگاهی را بر عهده می‌گرفت.

فعالیت‌های انقلابی سردار از دوران نوجوانی آغاز شد

برادر شهید غیب‌پرور با اشاره به فعالیت‌های انقلابی برادرش پیش از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: در سال‌های دبیرستان، در جلساتی که با عنوان کلاس‌های قرآن و اصول عقاید برگزار می‌شد شرکت می‌کردیم، اما در واقع مباحث سیاسی و انقلابی نیز در آن جلسات مطرح می‌شد.

وی ادامه داد: فعالیت‌های انقلابی او به حدی رسید که پیش از پیروزی انقلاب از دبیرستان اخراج شد، اما حتی این موضوع را از خانواده پنهان می‌کرد و هر روز با کتاب‌هایش از خانه خارج می‌شد تا خانواده متوجه اخراج او نشوند.

غیب‌پرور افزود: پس از پیروزی انقلاب، با وجود قبولی در دانشگاه در رشته مکانیک، تحصیل را رها کرد و به عنوان یکی از نیروهای اولیه به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست و پس از طی دوره‌های مختلف، همزمان با آغاز دفاع مقدس در جبهه‌های نبرد حضور یافت.

وی با بیان اینکه شهید غیب‌پرور تقریباً در تمام دوران هشت سال دفاع مقدس در جبهه حضور داشت، اظهار کرد: بارها بر اثر ترکش و حملات شیمیایی مجروح شد، اما بسیاری از این مجروحیت‌ها را حتی به خانواده اطلاع نمی‌داد و پس از درمان دوباره به منطقه عملیاتی بازمی‌گشت.

برادر شهید غیب‌پرور ادامه داد: پس از دفاع مقدس نیز مسئولیت‌های متعددی در سپاه بر عهده گرفت و در همه این سال‌ها هیچ‌گاه میدان خدمت را ترک نکرد.

آلودگی سمی پس از جنگ ۱۲ روزه وضعیت جسمی او را تشدید کرد

وی درباره روزهای پایانی عمر این فرمانده شهید گفت: پس از حمله رژیم صهیونیستی به محل حضور سرلشکر شهید حسین سلامی، برادرم دقایقی بعد در محل حادثه حاضر شد. فضای منطقه به شدت آلوده به مواد سمی بود و همین موضوع بر وضعیت جسمانی او که از عوارض جانبازی شیمیایی رنج می‌برد، تأثیر جدی گذاشت.

غیب‌پرور افزود: چند روز پیش از شهادت، آزمایش‌ها و معاینات پزشکی او مشکل خاصی را نشان نمی‌داد، اما پس از قرار گرفتن در آن محیط آلوده، شرایط جسمی‌اش به سرعت تغییر کرد. حتی تعدادی از همراهان جوان‌تر او نیز به دلیل استنشاق این مواد راهی بیمارستان شدند.

«تقوا» مهم‌ترین ویژگی شخصیتی شهید غیب‌پرور بود

برادر سرلشکر شهید غیب‌پرور در پاسخ به این سؤال که مهم‌ترین ویژگی اخلاقی برادرش چه بود، اظهار کرد: اگر بخواهم تنها یک ویژگی را نام ببرم، آن ویژگی «تقوا» است.

وی افزود: ایشان نسبت به حلال و حرام، واجبات، محرمات، مستحبات و حتی مکروهات حساسیت فوق‌العاده‌ای داشت و به ویژه در مسائل مالی و اخلاقی، مراقبت از نفس را سرلوحه زندگی خود قرار داده بود.

غیب‌پرور ادامه داد: تا جایی که به یاد دارم، بیش از ۴۰ سال نماز شب، غسل جمعه، قرائت سوره واقعه، زیارت عاشورا و برنامه‌های عبادی خود را ترک نکرد. همین خودسازی و مراقبت دائمی از نفس، از او شخصیتی کاملاً ولایت‌مدار ساخته بود.

وی تصریح کرد: برادرم در بیان حقایق بسیار صریح بود، اما در عین حال قلبی مهربان و رئوف داشت. نسبت به خانواده شهدا، همکاران، نیروهایش و افراد نیازمند توجه ویژه‌ای داشت و همواره تلاش می‌کرد اگر حقی بر اساس قانون و شرع برای کسی وجود دارد، آن را پیگیری کند.

برادر سرلشکر شهید غلامحسین غیب‌پرور در پایان گفت: با وجود همه مسئولیت‌هایی که داشت، از همان ابتدا به اطرافیان و حتی اعضای خانواده تأکید می‌کرد که هیچ‌کس نباید از جایگاه او انتظار امتیاز یا درخواست شخصی داشته باشد و همواره بر رعایت عدالت و پرهیز از استفاده شخصی از مسئولیت اصرار داشت.

شهید غیب‌پرور خود را سرباز ولایت می‌دانست

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان، مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس، در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت یاد و خاطره سرلشکر شهید غلامحسین غیب‌پرور، گفت: این فرمانده شهید از جمله شخصیت‌هایی بود که همه مراحل زندگی خود را بر پایه ولایت‌مداری، اخلاص و محبت به اهل‌بیت (ع) بنا کرده بود و همین ویژگی‌ها از او شخصیتی اثرگذار در میان نیروهای انقلاب ساخته بود.

وی افزود: شهید غیب‌پرور از دوران نوجوانی و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی، مسیر خود را با تبعیت از امام خمینی (ره) آغاز کرد و پس از آن نیز در همه مسئولیت‌های خود، پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب را یک اصل غیرقابل خدشه می‌دانست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: آنچه شهید غیب‌پرور را از بسیاری از فرماندهان متمایز می‌کرد، تنها سوابق نظامی و مدیریتی او نبود، بلکه اعتقاد عمیق به ولایت فقیه و ارادت خالصانه به اهل‌بیت (ع) بود؛ موضوعی که در رفتار، گفتار و شیوه مدیریت او به‌روشنی دیده می‌شد.

حجت الاسلام ولدان با بیان اینکه شهید غیب‌پرور خود را سرباز ولایت می‌دانست، گفت: او هیچ‌گاه به دنبال جایگاه و عنوان نبود و هر مسئولیتی را تنها به عنوان انجام تکلیف می‌پذیرفت. ملاک تصمیم‌گیری او همواره انجام وظیفه در چارچوب منویات ولی‌فقیه بود.

وی اظهار کرد: ارادت این شهید به حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) نیز زبانزد بود و همواره تلاش می‌کرد فعالیت‌های فرهنگی و انقلابی در استان فارس با محوریت این آستان مقدس و ترویج فرهنگ اهل‌بیت (ع) انجام شود.

اهتمام ویژه‌ای سردار غیب پرور به تلاوت قرآن و اقامه نماز اول وقت

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به روحیه معنوی این فرمانده شهید افزود: شهید غیب‌پرور علاوه بر حضور در میدان‌های دفاع و جهاد، اهتمام ویژه‌ای به تلاوت قرآن، اقامه نماز اول وقت و تقویت بنیه اعتقادی نیروهای تحت امر خود داشت و معتقد بود موفقیت در میدان‌های سخت، بدون ارتباط با خداوند و اهل‌بیت (ع) امکان‌پذیر نیست.

حجت الاسلام ولدان ادامه داد: نگاه شهید غیب‌پرور به بسیج نیز نگاهی صرفاً سازمانی نبود، بلکه بسیج را مدرسه تربیت انسان‌های مؤمن، انقلابی و ولایت‌مدار می‌دانست و همواره بر تربیت نسل جوان بر اساس معارف قرآن، سیره اهل‌بیت (ع) و تبعیت از ولایت فقیه تأکید داشت.

وی با اشاره به حضور شهید غیب‌پرور در جبهه مقاومت گفت: این فرمانده شهید هر جا احساس می‌کرد دفاع از اسلام، حرم اهل‌بیت (ع) و امنیت کشور به حضور او نیاز دارد، بدون تردید در میدان حاضر می‌شد و انجام تکلیف را بر هر ملاحظه دیگری ترجیح می‌داد.

شهید غیب‌پرور نمونه‌ای از فرماندهان مکتب انقلاب اسلامی بود

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه اخلاص از مهم‌ترین ویژگی‌های شخصیتی شهید غیب‌پرور بود، افزود: با وجود مسئولیت‌های متعدد، همواره از مطرح شدن نام خود پرهیز می‌کرد و تلاش داشت اقداماتش تنها برای رضای الهی و خدمت به انقلاب اسلامی باشد.

ولدان در پایان تأکید کرد: سرلشکر شهید غلامحسین غیب‌پرور نمونه‌ای از فرماندهان مکتب انقلاب اسلامی بود که محبت به اهل‌بیت (ع)، تبعیت از ولایت فقیه، اخلاص در عمل و خدمت بی‌منت به مردم را در کنار یکدیگر معنا کرد و همین ویژگی‌ها موجب شد نام و یاد او در میان مردم و نیروهای انقلاب ماندگار شود.