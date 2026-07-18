به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در نشست راهکارهای رفع مشکلات آبوفاضلاب شهرستان خرمآباد با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاههای اجرایی برای رفع موانع پروژههای آبرسانی، اظهار کرد: تأمین آب شرب پایدار برای شهروندان و روستاهای شهرستان از اولویتهای مدیریت شهرستان است.
وی افزود: در حال حاضر آبرسانی به ۱۱۶ روستا در قالب پنج مجتمع آبرسانی در دست اجرا است و با رفع موانع اعتباری و اجتماعی، بخش عمده این پروژهها تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید.
فرماندار خرمآباد همچنین با اشاره به افت فشار آب در برخی نقاط شهر، گفت: اجرای پروژه تصفیهخانه آب خرمآباد در دستور کار قرار دارد و با تکمیل آن و بهرهبرداری از سد «مخملکوه»، بخش مهمی از مشکلات تأمین آب شرب شهر برطرف خواهد شد.
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