به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در نشست راهکارهای رفع مشکلات آب‌وفاضلاب شهرستان خرم‌آباد با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع پروژه‌های آب‌رسانی، اظهار کرد: تأمین آب شرب پایدار برای شهروندان و روستاهای شهرستان از اولویت‌های مدیریت شهرستان است.

وی افزود: در حال حاضر آب‌رسانی به ۱۱۶ روستا در قالب پنج مجتمع آب‌رسانی در دست اجرا است و با رفع موانع اعتباری و اجتماعی، بخش عمده این پروژه‌ها تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

فرماندار خرم‌آباد همچنین با اشاره به افت فشار آب در برخی نقاط شهر، گفت: اجرای پروژه تصفیه‌خانه آب خرم‌آباد در دستور کار قرار دارد و با تکمیل آن و بهره‌برداری از سد «مخمل‌کوه»، بخش مهمی از مشکلات تأمین آب شرب شهر برطرف خواهد شد.