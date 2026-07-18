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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۰

تلاش برای رفع مشکل افت فشار آب در برخی نقاط شهر خرم‌آباد

تلاش برای رفع مشکل افت فشار آب در برخی نقاط شهر خرم‌آباد

خرم‌آباد - فرماندار خرم آباد گفت: اجرای پروژه تصفیه‌خانه آب و بهره‌برداری از سد «مخملکوه» بخش مهمی از مشکلات تأمین آب شرب شهر خرم‌آباد برطرف خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در نشست راهکارهای رفع مشکلات آب‌وفاضلاب شهرستان خرم‌آباد با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع پروژه‌های آب‌رسانی، اظهار کرد: تأمین آب شرب پایدار برای شهروندان و روستاهای شهرستان از اولویت‌های مدیریت شهرستان است.

وی افزود: در حال حاضر آب‌رسانی به ۱۱۶ روستا در قالب پنج مجتمع آب‌رسانی در دست اجرا است و با رفع موانع اعتباری و اجتماعی، بخش عمده این پروژه‌ها تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

فرماندار خرم‌آباد همچنین با اشاره به افت فشار آب در برخی نقاط شهر، گفت: اجرای پروژه تصفیه‌خانه آب خرم‌آباد در دستور کار قرار دارد و با تکمیل آن و بهره‌برداری از سد «مخمل‌کوه»، بخش مهمی از مشکلات تأمین آب شرب شهر برطرف خواهد شد.

کد مطلب 6891749

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