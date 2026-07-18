به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی عصر شنبه در جمع خبرنگاران از آزادسازی فصل صید میگو در آبهای این استان خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه کمیته مدیریت صید استان، قایقهای صیادی از هفتم مردادماه و لنجهای صیادی از هشتم مردادماه مجاز به آغاز فعالیت صید میگو خواهند بود.
مدیرکل شیلات استان بوشهراظهار کرد: این تصمیم امروز(شنبه) در نشست کمیته مدیریت صید استان بوشهر و پس از بررسی نتایج پایشهای میدانی، گزارشهای کارشناسی و وضعیت ذخایر میگو در آبهای استان اتخاذ شد.
وی افزود: زمان آغاز فصل صید با هدف بهرهبرداری اصولی از ذخایر ارزشمند میگو، حفظ پایداری منابع آبزی و تأمین منافع جامعه صیادی استان تعیین شده است و انتظار میرود با آغاز فصل صید، شاهد رونق فعالیتهای اقتصادی و اشتغال در مناطق ساحلی باشیم.
مدیرکل شیلات استان بوشهر با قدردانی از همکاری دستگاههای عضو کمیته مدیریت صید گفت: در این نشست رئیس پژوهشکده میگوی کشور، معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان، فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان، نمایندگانی از استانداری بوشهر، دریابانی، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای صیادی استان بوشهر، رؤسای گروهها و ادارات شیلات شهرستانها و دیگر اعضای کمیته حضور داشتند.
امینی با تأکید بر اهمیت مدیریت علمی و حفاظت از ذخایر آبزیان اظهار داشت: شیلات استان بوشهر در کنار برنامهریزی برای بهرهبرداری از منابع، اجرای طرحهای بازسازی ذخایر را نیز با جدیت دنبال میکند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در این زمینه گفت: در خردادماه سال جاری و در چارچوب تفاهمنامه منعقدشده با شرکت پلیمر آریاساسول، تعداد ۱۳۰ هزار قطعه بچهماهی شانک زردباله در آبهای استان بوشهر رهاسازی شد.
مدیرکل شیلات استان بوشهر ادامه داد: همچنین اقدامات و پیگیریهای لازم برای رهاسازی لارو میگو با همکاری پژوهشکده میگوی کشور در دست انجام است که این اقدام میتواند نقش مهمی در تقویت ذخایر و پایداری صید میگو در سالهای آینده داشته باشد.
امینی از صیادان خواست ضمن رعایت ضوابط و مقررات صید، در اجرای دستورالعملهای ابلاغی همکاری لازم را داشته باشند تا زمینه بهرهبرداری پایدار از ذخایر میگو و تداوم فعالیت اقتصادی این بخش فراهم شود.
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