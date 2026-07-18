شالبافیان: ۲۳ طرح گردشگری گیلان به پیشرفت ۷۰ درصدی رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر شالبافیان عصر شنبه در جلسه بررسی ظرفیت‌های گردشگری گیلان که در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در سفر قبلی به استان، اجرای ۲۳ طرح گردشگری در دستور کار قرار گرفت که خوشبختانه ۷۰ درصد از این پروژه‌ها تکمیل شده است.

وی با اشاره به صدور مجوزهای لازم برای مابقی طرح‌ها افزود: تلاش می‌شود این پروژه‌ها هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری برسند.

معاون سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی تصریح کرد: تمامی پروژه‌هایی که پرونده آن‌ها در استان تکمیل شده و نیازمند تأمین مالی هستند، به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

شالبافیان در پایان خاطرنشان کرد: طرح‌های گردشگری که از پیشرفت فیزیکی قابل‌قبولی برخوردار باشند، از محل صندوق توسعه ملی هزینه‌های خود را دریافت خواهند کرد.