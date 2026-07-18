به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سیدرضا مظهری، با اشاره به راهاندازی «شبکه ملی سلامت» (شمس)، اظهار کرد: این شبکه با هدف تضمین امنیت تبادل دادهها، افزایش پایداری، ارتقای سرعت و پهنای باند ایجاد میشود تا حتی در شرایطی که اینترنت کشور با اختلال مواجه است، خدمات سلامت بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی ادامه داد: بیمارستانها، داروخانهها، مطبها، آزمایشگاهها، مراکز تصویربرداری و خانههای بهداشت از جمله مراکزی هستند که باید به این شبکه متصل شوند و بیش از ۲۶۰ هزار مرکز ارائهدهنده خدمات سلامت در کشور در این فرآیند قرار میگیرند.
مظهری درباره عملکرد زیرساختهای فناوری سلامت در دوران جنگ ۱۲ روزه نیز گفت: برخلاف برخی برداشتها، بازگشت گسترده به نسخههای دستی در داروخانهها اتفاق نیفتاد و پایداری سرویسهای سلامت در مقایسه با بسیاری از مجموعههایی که تحت تأثیر شرایط جنگی قرار گرفتند، وضعیت مطلوبی داشت.
وی افزود: با وجود حملات متعدد سایبری به سمت نظام سلامت، با تمهیدات امنیتی و زیرساختهای ایجادشده، بسیاری از این حملات خنثی شد و اجازه داده نشد مخاطرات جدی برای خدمات سلامت ایجاد شود.
رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت تصریح کرد: البته در برخی موارد، وابستگی بخشی از سرویسها به بستر اینترنت باعث ایجاد اختلالاتی شد، اما با توسعه شبکه ملی سلامت، میزان پایداری و امنیت خدمات افزایش خواهد یافت.
مظهری با اشاره به دیگر مزایای این شبکه گفت: موضوع فقط امنیت و پایداری نیست؛ افزایش پهنای باند و کاهش هزینهها نیز از اهداف مهم این طرح است.
وی افزود: توسعه خدمات پزشکی از راه دور بهویژه در مناطق محروم و دورافتاده نیازمند زیرساخت ارتباطی مناسب است تا خانههای بهداشت بتوانند به صورت صوتی و تصویری و با استفاده از تجهیزات تخصصی، به مراکز بالادستی متصل شوند.
رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ادامه داد: گستردگی خدمات سلامت در کشور بسیار زیاد است؛ سالانه حدود ۵۰۰ میلیون نسخه و بیش از ۲۵ میلیون مراجعه بیمارستانی ثبت میشود و حجم تبادل داده در نظام سلامت از نظر تعداد، حجم و تنوع اطلاعات، با بسیاری از سامانههای دیگر قابل مقایسه نیست.
وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل کاهش هزینههای ارتباطی و ایجاد زیرساختهای پایدار، یکی از ضرورتهای اصلی تحول دیجیتال در نظام سلامت است.
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