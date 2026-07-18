قم آماده میزبانی ۳۰۰ هزار زائر اربعین است/ پیش بینی اعزام ۱۳۰ هزار نفر

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمودی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با برگزاری دومین نشست ستاد اربعین، برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده وارد مرحله اجرا شده و تمامی بخش‌های مسئول با آمادگی کامل، مأموریت‌های خود را برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین دنبال می‌کنند.



معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم افزود: ستاد اربعین استان از فروردین‌ماه امسال همزمان با آغاز فعالیت ستاد مرکزی اربعین کشور، برنامه‌ریزی‌های لازم را آغاز کرده و کمیته‌های تخصصی از همان زمان مأموریت‌های خود را در حوزه‌های مختلف دنبال کرده‌اند.



وی گفت: با توجه به تجربه ارزشمند حاصل از برگزاری مراسم‌های اخیر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ایجادشده، ۲۲ کمیته ستاد اربعین استان فعال هستند و آمادگی لازم برای اجرای مأموریت‌های خود در ایام اربعین را حفظ کرده‌اند.



محمودی ادامه داد: قم به دلیل جایگاه ویژه خود در مسیر زیارت، هر ساله نقشی فراتر از یک استان اعزام‌کننده زائر بر عهده دارد و علاوه بر اعزام کاروان‌های زیارتی و مواکب به عراق، پذیرای شمار قابل توجهی از زائران داخلی و خارجی نیز هست.



قم دو مأموریت مهم در اربعین بر عهده دارد



وی افزود: نخستین مأموریت استان، ساماندهی و اعزام زائران و مواکب به مراسم بزرگ پیاده‌روی اربعین در عتبات عالیات است و دومین مأموریت، میزبانی از زائرانی است که از استان‌های مختلف کشور و همچنین دیگر کشورها در مسیر عزیمت به عراق وارد قم می‌شوند.



معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم گفت: در اربعین سال گذشته حدود ۱۳۰ هزار زائر از استان قم راهی عتبات عالیات شدند و در مقابل، بیش از ۳۰۰ هزار زائر در مدت اجرای طرح اربعین در قم اسکان یافتند و از خدمات پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شدند.



وی خاطرنشان کرد: بازه خدمات‌رسانی استان قم از پنجم ماه صفر آغاز می‌شود و تا پنجم ربیع‌الاول ادامه خواهد داشت و در این مدت تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدمات مورد نیاز زائران را ارائه خواهند کرد.



وی تصریح کرد: قرار گرفتن حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران در مسیر زیارت اربعین، جایگاه ویژه‌ای برای قم ایجاد کرده و سبب شده است هر سال شمار زیادی از زائران پیش از عزیمت به عراق یا پس از بازگشت، در این استان حضور پیدا کنند.



تمامی تمهیدات برای خدمت‌رسانی پیش‌بینی شده است



محمودی افزود: ثبت‌نام زائران، پوشش بیمه‌ای، ساماندهی و اعزام مواکب، برنامه‌ریزی برای اسکان، خدمات رفاهی، فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی، تأمین تجهیزات مورد نیاز مواکب و پیش‌بینی‌های لازم در حوزه حمل‌ونقل، از جمله اقداماتی است که برای اربعین امسال انجام شده است.



وی گفت: با ورود استان به مرحله اجرایی برنامه‌های اربعین، هماهنگی میان دستگاه‌های عضو ستاد با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد تا خدمات‌رسانی مطلوب و شایسته‌ای به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در ایام اربعین حسینی ارائه شود.