به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سامانه مردمی «امداد زائر» بعد از ظهر سه‌شنبه با حضور عباس گودینی، مدیر رسانه و اجرایی این سامانه، در کرمانشاه برگزار شد؛ نشستی که با محوریت معرفی فعالیت‌ها، ظرفیت‌ها و برنامه‌های این سامانه برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی برگزار شد.

عباس گودینی در این نشست با اشاره به جایگاه رسانه در تبیین فرهنگ اربعین، اظهار کرد: اگر اربعین هر سال باشکوه‌تر از گذشته برگزار می‌شود، یکی از ارکان اصلی این موفقیت، تلاش و مجاهدت اصحاب رسانه است؛ چرا که نخستین رسانه جریان حسینی، اهل‌بیت (ع) بودند و در رأس این جریان، امام سجاد (ع) و حضرت زینب (س) با روایتگری خود پیام عاشورا را به تاریخ منتقل کردند.

وی با بیان اینکه امروز نیز قدرت روایتگری از مهم‌ترین مؤلفه‌های اثرگذاری در جهان محسوب می‌شود، افزود: مجهزترین ارتش‌های دنیا نیز قدرت خود را تنها در تجهیزات نظامی نمی‌بینند، بلکه بخش مهمی از اقتدارشان در حوزه رسانه و روایت است. واقعه عاشورا نیز بزرگ‌ترین نمونه پیروزی روایت بر شمشیر بود و حضرت زینب (س) با تبیین حقیقت، شکست ظاهری را به پیروزی ماندگار تبدیل کرد.

مدیر رسانه سامانه امداد زائر با اشاره به پیشینه تاریخی کرمانشاه در خدمت‌رسانی به زائران عتبات عالیات، گفت: کرمانشاه از گذشته‌های دور به عنوان «دروازه کربلا» شناخته شده و مردم این دیار همواره افتخار میزبانی و خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را داشته‌اند. با توسعه راهپیمایی عظیم اربعین در سال‌های اخیر، این استان به یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های زائران تبدیل شد و همین موضوع ضرورت ایجاد سازوکاری منسجم برای هدایت و خدمت‌رسانی را بیش از گذشته آشکار کرد.

گودینی با تشریح روند شکل‌گیری سامانه مردمی «امداد زائر» اظهار کرد: نیاز زائران به دسترسی آسان به اطلاعات مواکب، محل اسکان، تغذیه و سایر خدمات، زمینه ایجاد این سامانه را فراهم کرد. امروز «امداد زائر» با شعار «مردم را به مردم وصل می‌کند» به عنوان حلقه ارتباطی میان زائران و خادمان مردمی فعالیت می‌کند.

وی افزود: این سامانه از طریق شماره تلفن ۰۸۳-۳۱-۳۸ به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی زائران است و پس از تماس، پیامکی حاوی لینک اطلاعات کامل نزدیک‌ترین موکب‌ها، ظرفیت خدمات، امکانات موجود و مشخصات مسئولان برای زائر ارسال می‌شود تا بدون سردرگمی از خدمات مورد نیاز بهره‌مند شود.

مدیر اجرایی سامانه امداد زائر با اشاره به گستره فعالیت این مجموعه تصریح کرد: خدمات سامانه تنها به شهر کرمانشاه محدود نیست، بلکه از ورودی استان در کنگاور آغاز شده و تا مرز منذریه در خاک عراق ادامه دارد و زائران در تمام این مسیر می‌توانند از خدمات آن بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: راهنمایی و اطلاع‌رسانی، اسکان، تغذیه، خدمات خودرویی شامل مکانیکی و یدک‌کش، خدمات حقوقی، همراهی بیماران، ارائه خدمات ارتباطی از جمله رومینگ و اینترنت و همچنین معرفی ظرفیت‌های مواکب از مهم‌ترین خدمات این سامانه به شمار می‌رود.

گودینی با اشاره به طراحی نرم‌افزار اختصاصی امداد زائر گفت: بانک اطلاعاتی جامعی از تمامی مواکب مسیر تهیه شده که در آن اطلاعات دقیق محل استقرار، نوع خدمات، ظرفیت پذیرش و مشخصات مسئولان مواکب ثبت شده است تا زائران در کوتاه‌ترین زمان ممکن به خدمات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.

وی مردمی‌سازی اربعین را مهم‌ترین رسالت این سامانه عنوان کرد و افزود: همان‌گونه که شهید حاج قاسم سلیمانی تأکید داشتند هر جا کار به مشکل بخورد، خداوند مردم را مبعوث می‌کند، در اربعین نیز تکیه اصلی بر ظرفیت‌های مردمی است. بر همین اساس پویش‌هایی همچون «بیت‌الحسین» برای استفاده از منازل مردم در اسکان زائران و پویش «لقمه‌های عشق» برای تهیه غذای خانگی و توزیع میان زائران با مشارکت گسترده مردم اجرا می‌شود.

مدیر رسانه سامانه امداد زائر تأکید کرد: وظیفه ما ایجاد بستر ارتباطی میان مردم و زائران است تا هر فردی که قصد خدمت دارد بتواند به آسانی در این مسیر مشارکت کند و هر زائر نیز بدون دغدغه به خدمات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشد.

گودینی با اشاره به آمادگی کامل این سامانه برای شرایط ویژه نیز گفت: با توجه به حوادث اخیر جنوب کشور و احتمال افزایش حجم تردد زائران از مرزهای غربی، تمامی نیروهای امداد زائر در آماده‌باش کامل قرار دارند و حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ خادم در شش حوزه تخصصی به صورت شبانه‌روزی فعالیت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: تلاش ما این است که هیچ زائری در استان کرمانشاه بدون دریافت خدمت نماند و تمامی ظرفیت‌های مردمی برای تحقق این هدف به کار گرفته شده است.

مدیر رسانه و اجرایی سامانه امداد زائر در پایان با قدردانی از همکاری کمیته فرهنگی ستاد اربعین و اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه، اظهار کرد: با آغاز موج اصلی ورود زائران از هفته آینده، سامانه امداد زائر با بهره‌گیری از نیروهای جهادی و مردمی، آمادگی کامل برای ارائه خدمات شبانه‌روزی به زائران اربعین حسینی را دارد.