به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری عصر شنبه در حاشیه نشست تجلیل از ۴۰ نفر از قضات و کارکنان دادگستری استان قم در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق مردم در شرایط کنونی، اظهار کرد: در مقطعی که مردم با همه توان و ظرفیت خود برای دفاع از ارزش‌ها، نظام اسلامی و خون پاک شهدا در میدان حضور دارند، قابل پذیرش نیست که عده‌ای اندک بخواهند از این شرایط به نفع خود سوءاستفاده کرده و فشار اقتصادی و معیشتی را بر جامعه تحمیل کنند.



وی افزود: دستگاه قضایی در برابر چنین رفتارهایی با قاطعیت خواهد ایستاد و با افرادی که با اقدامات خود موجب آزار مردم و اخلال در وضعیت اقتصادی شوند، برخورد قانونی و بدون اغماض انجام خواهد داد.



رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: توصیه ما به کسانی که در این مسیر گام برداشته‌اند این است که هرچه سریع‌تر از این رویه بازگردند و به جای ایجاد مشکل برای مردم، در کنار آنان قرار گیرند.



منتظری با بیان اینکه مردم طی ماه‌های اخیر با روحیه‌ای حماسی از کشور، نظام و آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع کرده‌اند، تصریح کرد: انصاف نیست که عده‌ای با رفتارهای خود زمینه افزایش فشارهای معیشتی بر همین مردم را فراهم کنند و امیدواریم این افراد مسیر خود را اصلاح کنند، هرچند قوه قضاییه نیز در انجام وظایف قانونی خود کوتاه نخواهد آمد.



قاضی باید تنها قانون و رضایت الهی را ملاک قرار دهد



وی همچنین در این نشست با اشاره به جایگاه خطیر قضاوت، گفت: قاضی در مقام رسیدگی باید تنها خداوند را ناظر بر اعمال خود بداند و قانون را معیار تصمیم‌گیری قرار دهد و با استحکام، عدالت و بی‌طرفی در مسیر اجرای حق حرکت کند.



رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به تأکیدهای رئیس قوه قضاییه افزود: انتظار حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از مجموعه دستگاه قضایی آن است که قضات و کارکنان با برنامه‌ریزی، ارائه ایده‌های نو و اقدامات عملی، زمینه ارتقای هرچه بیشتر عملکرد قوه قضاییه را فراهم کنند.



وی خاطرنشان کرد: دستیابی به عدالت، نیازمند مشارکت و تلاش همه ارکان دستگاه قضایی است و تمامی کارکنان باید در مسیر شکل‌گیری قوه قضاییه‌ای در تراز انقلاب اسلامی ایفای نقش کنند.



خدمت صادقانه باید محور فعالیت دستگاه قضا باشد



منتظری با تأکید بر اهمیت نیت الهی در انجام مسئولیت‌ها، اظهار کرد: خدمت صادقانه به مردم با هدف جلب رضایت الهی باید همواره سرلوحه فعالیت قضات و کارکنان دستگاه قضایی باشد.



وی افزود: هر اندازه مسئولان قضایی با اخلاص، قانون‌مداری و روحیه خدمتگزاری در انجام وظایف خود اهتمام داشته باشند، اعتماد عمومی به دستگاه قضایی نیز بیش از پیش تقویت خواهد شد.