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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۴:۲۶

تداوم حضور مردم آزادشهر در موج صد و چهلم اجتماعات شبانه

تداوم حضور مردم آزادشهر در موج صد و چهلم اجتماعات شبانه

آزادشهر-صد و چهلمین اجتماع شبانه مردم آزادشهر با حضور اقشار مختلف برگزار شد.

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کد مطلب 6892092

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