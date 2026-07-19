https://mehrnews.com/x3cBwX ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۴:۲۶ کد مطلب 6892092 استانها گلستان استانها گلستان ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۴:۲۶ تداوم حضور مردم آزادشهر در موج صد و چهلم اجتماعات شبانه آزادشهر-صد و چهلمین اجتماع شبانه مردم آزادشهر با حضور اقشار مختلف برگزار شد. دریافت 7 MB کد مطلب 6892092 کپی شد مطالب مرتبط الوند در شب ۱۴۰؛ تداوم حضور مردم در مسیر همدلی و انسجام ضیاءآباد در یکصد و چهلمین شب؛ روایت حضور ماندگار مردم دانسفهان در شب ۱۴۰؛ همصدایی مردم در اجتماع شبانه آبیک در یکصد و چهلمین شب؛ جلوهای دیگر از همدلی و اتحاد آوج در شب ۱۴۰؛ مردم همچنان پای کار وحدت و همدلی صد و چهلمین شب حضور زنجانیها در میدان برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
نظر شما