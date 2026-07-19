به گزارش خبرگزاری مهر، امید رفیعی با اعلام این خبر اظهار کرد: با به مدار آمدن این نیروگاه، ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های خورشیدی استان قم به ۱۰۰ مگاوات رسید که این دستاورد، گام مهمی در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش پایداری شبکه برق و تحقق اهداف ملی در حوزه انرژی پاک به شمار می‌رود.



وی افزود: بهره‌برداری از این نیروگاه علاوه‌بر افزایش ظرفیت تولید برق پاک، نقش مؤثری در بهبود بهره‌برداری از شبکه برق استان دارد و با تزریق انرژی تولیدی آن به شبکه، یکی دیگر از فیدرهای برق شهرک صنعتی محمودآباد در ساعات روز از برنامه‌های مدیریت بار و اعمال محدودیت معاف شد؛ اقدامی که در راستای حمایت از تولید، افزایش پایداری برق صنایع و کمک به رونق اقتصادی صورت گرفته است.



مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم ضمن قدردانی از سرمایه‌گذاران و تمامی دستگاه‌های اجرایی و عوامل فنی مؤثر در اجرای این پروژه، ابراز امیدواری کرد با بهره‌برداری از طرح‌های جدید خورشیدی، سهم انرژی‌های پاک در سبد تولید برق استان بیش از پیش افزایش یافته و زمینه تأمین برق پایدار برای مشترکان، به‌ویژه بخش صنعت، فراهم شود.