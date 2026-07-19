مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از استقرار تیم سیار اهدای خون در شهرستان اسلامآباد غرب خبر داد و اظهار کرد: این تیم با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات انتقال خون و افزایش ذخایر خون سالم، روز یکشنبه ۲۸ تیرماه در این شهرستان مستقر خواهد شد.
وی افزود: تیم سیار انتقال خون با همراهی مردم نیکاندیش اسلامآباد غرب، فرصت مناسبی را برای مشارکت در یک اقدام انساندوستانه و نجات جان بیماران نیازمند فراهم میکند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با دعوت از شهروندان برای حضور در این برنامه، تصریح کرد: اهدای خون اقدامی ارزشمند و هدیهای از جنس زندگی است و مشارکت مردم در این امر خداپسندانه، نقش مهمی در تأمین خون سالم و پاسخگویی به نیاز مراکز درمانی و بیماران ایفا میکند.
میرزاده با بیان اینکه تیم سیار انتقال خون از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر روز یکشنبه ۲۸ تیرماه پذیرای اهداکنندگان خواهد بود، گفت: این تیم در محل پشت بیمارستان امام خمینی (ره) اسلامآباد غرب مستقر میشود و شهروندان میتوانند با مراجعه به این محل، در این حرکت خیرخواهانه سهیم شوند.
وی در پایان از مردم نوعدوست شهرستان اسلامآباد غرب دعوت کرد با حضور در محل استقرار تیم سیار، در تأمین ذخایر خون استان مشارکت کرده و با اهدای خون، امیدبخش زندگی بیماران نیازمند باشند.
کرمانشاه- مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم سیار اهدای خون در شهرستان اسلامآباد غرب خبر داد و از شهروندان خواست با اهدای خون در تأمین نیاز بیماران مشارکت کنند.
مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از استقرار تیم سیار اهدای خون در شهرستان اسلامآباد غرب خبر داد و اظهار کرد: این تیم با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات انتقال خون و افزایش ذخایر خون سالم، روز یکشنبه ۲۸ تیرماه در این شهرستان مستقر خواهد شد.
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