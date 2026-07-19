کشف محموله ۴۰ میلیارد ریالی لوازم آرایشی قاچاق در نهاوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محرم خوشروش اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان نهاوند در راستای اجرای طرحهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفق به شناسایی یک واحد صنفی متخلف در زمینه نگهداری و فروش اقلام آرایشی و بهداشتی غیرمجاز شدند.
وی افزود: در بازرسیهای تخصصی از این واحد صنفی محمولهای بزرگ از انواع اقلام آرایشی و بهداشتی قاچاق کشف و ضبط شد و ارزش ریالی این محموله براساس برآورد کارشناسان حدود ۴۰ میلیارد ریال تعیین شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند در پایان با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای متهم این پرونده و ارجاع آن به مراجع ذیصلاح، از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در حوزه قاچاق کالا و ارز، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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