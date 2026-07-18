کشف ۳۶۲ میلیارد تومان کالای قاچاق در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین جباری ظهر شنبه در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف‌شده در سال گذشته ۳۷۳ میلیارد تومان بود که این رقم در چهار ماهه سال جاری به ۴۸۴ میلیارد تومان رسیده و بیانگر رشد ۳۰ درصدی است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۷ طرح عملیاتی در حوزه مبارزه با قاچاق اجرا شده که در نتیجه آن ۳۶۲ میلیارد تومان کالای قاچاق کشف شده است.

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان همدان با اشاره به تشکیل پرونده‌های مرتبط در این حوزه گفت: در این مدت ۳۴۳ پرونده خرد و ۶۵ پرونده کلان تشکیل شده است که ارزش کشفیات پرونده‌های کلان به ۳۹۱ میلیارد تومان رسیده است.

وی ادامه داد: ارزش کشفیات مربوط به پرونده‌های خرد نیز ۲۷۰ میلیارد تومان برآورد شده و در مجموع ۳۴۸ متهم در ارتباط با پرونده‌های قاچاق دستگیر شده‌اند که ۹۰ درصد آنان غیربومی و ۱۰ درصد بومی هستند.

جباری با اشاره به افزایش فعالیت خودروهای شوتی تصریح کرد: سال گذشته ۹۵ دستگاه خودروی شوتی توقیف شد که این رقم در سال جاری به ۱۴۰ دستگاه افزایش یافته و ارزش کشفیات مرتبط با خودروهای شوتی در سال جاری به ۱۳۵ میلیارد تومان رسیده است.

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان همدان همچنین از افزایش کشفیات در حوزه تجهیزات رایانه‌ای و مواد خوراکی خبر داد و گفت: در حوزه اقلام آرایشی و بهداشتی، با کشف ۶۴ هزار قلم کالا، میزان کشفیات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به وضعیت کشفیات مشروبات الکلی اظهار کرد: کشفیات این بخش نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۶ درصد کاهش یافته که یکی از دلایل آن شرایط خاص کشور و وضعیت کشورهای همسایه در ماه‌های اخیر بوده است.

جباری از افزایش چشمگیر کشفیات در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد و گفت: در این بخش ۸۴ هزار قلم دارو و تجهیزات پزشکی کشف شده که نسبت به سال گذشته رشد ۱۰۰ درصدی داشته است و کشفیات فرآورده‌های دخانی نیز با کشف ۲۳۶ هزار پاکت رشد ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود به برخی تهدیدهای پیش‌رو اشاره کرد و افزود: با توجه به شرایط بازار پیش‌بینی می‌شود در حوزه قاچاق گندم و آرد با چالش‌هایی مواجه شویم و لازم است از هم‌اکنون تدابیر لازم در این زمینه اتخاذ شود.