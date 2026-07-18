مقابله با قاچاق کالا و ارز نیازمند پیوست فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی ظهر شنبه در نشست اعضای کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان اظهار کرد: قاچاق کالا و ارز علاوه بر آسیب‌های اقتصادی، زمینه‌ساز بروز ناهنجاری‌هایی در جامعه می‌شود و ریشه بخشی از این مشکلات به مسائل فرهنگی و رفتارهای عمومی بازمی‌گردد.

وی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به توسعه و ترویج فرهنگ غنی ایرانی، دینی و اسلامی افزود: در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز باید رویکرد فرهنگی در اولویت قرار گیرد و پیوست فرهنگی این موضوع به‌صورت جدی مدنظر باشد.

استاندار همدان تصریح کرد: فرهنگ ایرانی و اسلامی از چنان غنا و ظرفیت بالایی برخوردار است که در صورت توجه و بهره‌گیری صحیح از آن بسیاری از آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله قاچاق کالا و ارز کاهش خواهد یافت.

ملانوری شمسی با بیان اینکه ایران از نظر تمدنی و فرهنگی جایگاهی ممتاز دارد، گفت: تاریخ، اصالت، هویت و تمدن این سرزمین سرشار از ارزش‌های مترقی است و این ظرفیت‌ها باید بیش از گذشته ترویج شود.

وی ادامه داد: اگر مردم بدانند قاچاق کالا موجب از بین رفتن فرصت‌های شغلی، ترویج قانون‌گریزی، ایجاد شغل‌های کاذب و اخلال در بازار رسمی می‌شود، خود در خانواده‌ها و محله‌ها برای اصلاح این روند وارد عمل خواهند شد.

استاندار همدان افزود: آگاهی‌بخشی به مردم درباره پیامدهای قاچاق می‌تواند زمینه حمایت از تولید داخلی، مصرف کالاهای ایرانی، پشتیبانی از بازاریان و کارآفرینان و در نهایت تقویت اقتصاد ملی را فراهم کند.

ملانوری شمسی با بیان اینکه ترویج الگوی صحیح مصرف می‌تواند به حذف کالای قاچاق کمک کند، اظهار کرد: بی‌توجهی به این موضوع در کنار ایجاد برخی جذابیت‌ها به رونق قاچاق منجر می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه برخی کالاهای قاچاق علاوه بر جنبه اقتصادی، آثار فرهنگی نیز دارند، گفت: برای نمونه برخی پوشاک وارداتی با وجود قیمت پایین، می‌توانند در نوع نگاه، رفتار و فرهنگ جامعه اثرگذار باشند و از این رو باید نسبت به این موضوع حساس بود.

استاندار همدان تصریح کرد: قاچاق چنین کالاهایی تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه ابعاد فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی نیز به همراه دارد.

ملانوری شمسی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت دستگاه‌های فرهنگی در این زمینه افزود: دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توانند در حوزه فرهنگ‌سازی برای مقابله با قاچاق کالا نقش‌آفرینی کنند.

وی در پایان تاکید کرد: نهادهای فرهنگی برای اثرگذاری بیشتر باید با نوآوری و ابتکار عمل کنند چراکه روش‌های کلیشه‌ای مانند نصب چند بنر و تکرار شعارهای ثابت دیگر کارایی لازم را ندارد.