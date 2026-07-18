موتور سنگین ۲۰ میلیاردی قاچاق در نائین توقیف شد

سرهنگ حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات این عملیات پلیسی اظهار کرد: امنیت جاده‌های نائین خط قرمز پلیس است و اجازه نخواهیم داد برخی افراد با قانون‌گریزی و اقدامات مخاطره‌آمیز، سلامت سایر رانندگان را به خطر بیندازند.

وی در ادامه با اشاره به شناسایی و توقیف این محموله قاچاق، از برخورد قاطع پلیس با پدیده قاچاق کالا خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین در تشریح ماجرا گفت: مأموران یگان امداد این فرماندهی حین گشت‌زنی هدفمند در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان، متوجه تردد یک دستگاه موتورسیکلت سنگین هوندا CB1300 شدند که راکب آن با سرعت بسیار بالا و حرکت در خلاف جهت مسیر، نظم ترافیکی را برهم زده و موجب ایجاد خطر جدی برای سایر رانندگان عبوری شده بود.

سرهنگ براهیمی افزود: مأموران بلافاصله دستور ایست صادر کردند، اما راکب موتورسیکلت با بی‌توجهی به فرمان پلیس و انجام حرکات خطرناک، اقدام به فرار کرد که با هوشیاری و واکنش سریع و مقتدرانه نیروهای یگان امداد، این تعقیب و گریز با توقیف موتورسیکلت و ناکامی متهم به پایان رسید.

وی با بیان اینکه پس از بررسی‌های فنی و استعلام‌های صورت‌گرفته مشخص شد این موتورسیکلت فاقد هرگونه مدارک و مجوز قانونی بوده و به صورت قاچاق وارد کشور شده است، تصریح کرد: کارشناسان ارزش این موتورسیکلت قاچاق را بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین خاطرنشان کرد: پرونده قضائی برای متهم تشکیل و وی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شده است.

سرهنگ براهیمی ضمن تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با قاچاق کالا در محورهای مواصلاتی این شهرستان، از رانندگان خواست تا با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، یاری‌گر پلیس در برقراری نظم و امنیت پایدار باشند.