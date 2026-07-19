علی بیتاللهی، رئیس بخش زلزلهشناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید پدیده فرونشست زمین در کلانشهرهای کشور، اظهار کرد: متأسفانه روند فرونشست زمین در دو سال اخیر در جنوب تهران، بهویژه در منطقه ۱۸، سه برابر شده است.
وی افزود: علت اصلی این روند، تأمین آب شرب مورد نیاز جمعیت تهران از طریق چاههای آب است. چاههای تأمین آب شرب بهصورت مستمر و بدون وقفه آب استحصال میکنند، زیرا مصرف آب شرب دائمی است و مانند آب کشاورزی، دوره توقف یا استراحت فصلی ندارد.
رئیس بخش زلزلهشناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بیان کرد: متأسفانه نزدیک به ۴۰ درصد آب مصرفی تهران از منابع آب زیرزمینی و برای تأمین آب شرب برداشت میشود. جمعیتپذیری بالای این کلانشهر و نیاز حیاتی و غیرقابل اجتناب به آب شرب، موجب افت سطح آبهای زیرزمینی و در نتیجه تشدید فرونشست زمین شده است.
وی یادآور شد: از نظر گستره نیز پهنههای فرونشست زمین در جنوب غرب تهران به سمت شهریار طی دو سال اخیر حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. همچنین بیشینه نرخ فرونشست در این محدوده به ۳۳ سانتیمتر در سال رسیده که رقم بسیار بزرگی محسوب میشود.
بیتاللهی با اشاره به وضعیت سایر کلانشهرهای کشور گفت: در کلانشهر مشهد نیز شرایط مشابهی حاکم است و توسعه پدیده فرونشست زمین تا نقاط مرکزی شهر مشهد رسیده و این روند همچنان ادامه دارد.
وی تصریح کرد: در کلانشهر اصفهان نیز شرایط بسیار نگرانکننده است. اصفهان به دلیل قطع جریان آب زایندهرود، بیشترین آسیب را از فرونشست زمین متحمل شده و اکنون بهطور کامل در پهنه فرونشست قرار گرفته است.
این مقام مسئول ادامه داد: بسیاری از آثار تاریخی این کلانشهر در اثر فرونشست زمین آسیب دیدهاند. همچنین حدود ۲۸۵ مسجد و ۲۷۵ مدرسه در پهنههای فرونشستی اصفهان قرار دارند که از این تعداد، حدود ۳۰ تا ۳۵ مدرسه به دلیل آثار ناشی از فرونشست تعطیل شدهاند.
رئیس بخش زلزلهشناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به گسترش این پدیده در شیراز نیز گفت: در جنوب شرقی شیراز و از محدوده سواحل دریاچه مهارلو، زون فرونشست زمین در حال توسعه به سمت مرکز شهر است.
بیتاللهی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش مصرف آب، توسعهنیافتگی کشاورزی نوین و روشهای نوین آبیاری، نیازهای فزاینده آبی، مکانیابی نادرست طرحهای آبی، مصرف آب در بخش صنعت و مجموعهای از عوامل دیگر، همگی دست به دست هم دادهاند تا پدیده فرونشست زمین بهویژه در مجاورت کلانشهرها و کانونهای بزرگ جمعیتی، شدت و گستره بیشتری پیدا کند.
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