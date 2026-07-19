تاسیسات برق کاشان طی یک هفته اخیر ۱۸۰ میلیارد ریال خسارت دید

رحمت الله اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گرمای شدید هوا در کاشان و افزایش مصرف برق شهروندان کاشانی اظهار کرد: در اثر افزایش مصرف برق و فشار به شبکه توزیع برق طی یک هفته گذشته بیش از ۱۸۰ میلیارد ریال به تاسیسات برق کاشان خسارت وارد شده است.

وی با بیان اینکه فقط در روز گذشته خسارت وارد شده به تاسیسات برق کاشان بیش از ۸۰ میلیارد ریال بوده است، ابراز کرد: چهار ترانس فاز دو ناجی آباد، حکمت ۷۷، طاهرآباد و غیاث الدین جمشید کاشانی روز گذشته بر اثر افزایش بار مصرف سوخت.

رئیس واحد بهره برداری، اتفاقات و عملیات اداره برق کاشان همچنین از سوختن تعدادی از تابلوها، فیوزها، کابل سوزی و غیره در اثر افزایش مصرف برق خبر داد و تصریح کرد: از شهروندان عزیز کاشانی می‌خواهیم با توجه به گرمای هوا و کاهش فشار بر شبکه‌های توزیع حتما مدیریت مصرف برق را در نظر داشته باشند.

وی با اشاره به خاموشی بیش از ۸۰ نقطه از کاشان در روز گذشته خاطرنشان کرد: همکاران ما در شش گروه در طول روز در راستای بهره مندی شهروندان کاشانی از برق تا پاسی از شب مشغول تعمیر و بهسازی خطوط توزیع برق در سطح شهرستان کاشان بودند.

اصلانی با اشاره به اینکه حجم خاموشی‌ها و خسارت‌ها در هفته گذشته بیش از این هفته بود، افزود: بسیاری از عیوب شبکه در هفته گذشته توسط همکاران مرتفع گردید و به همین دلیل این هفته شاهد کاهش خاموشی ها و همچنین کاهش خسارت بر شبکه توزیع شهرستان بودیم.