محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشهها و مدلهای پیشیابی، طی سه روز آینده شرایط جوی استان قم با وزش باد، افزایش ابر و در برخی ساعات وقوع گردوخاک همراه خواهد بود و از عصر دوشنبه تا اواخر سهشنبه نیز هشدار سطح زرد هواشناسی برای همه مناطق استان صادر شده است.
وی افزود: مخاطره اصلی این سامانه، افزایش تغییرات فشار در سطح زمین است که پیامد آن وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و خیزش گردوخاک در سطح استان خواهد بود.
کارشناس هواشناسی استان قم بیان کرد: این سامانه از عصر روز دوشنبه ۲۹ تیرماه فعالیت خود را آغاز میکند و تا اواخر وقت سهشنبه ۳۰ تیرماه تداوم خواهد داشت و تمامی مناطق استان را تحت تأثیر قرار میدهد.
ترابیان با اشاره به وضعیت جوی روز یکشنبه گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود و در برخی ساعات وزش باد همراه با غبار محلی رخ خواهد داد و در اوایل شب نیز افزایش ابر دور از انتظار نیست.
سرعت باد در قم به ۷۰ کیلومتر بر ساعت میرسد
وی ادامه داد: روز دوشنبه آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود اما از بعدازظهر بر سرعت وزش باد افزوده میشود و در برخی مناطق وقوع گردوخاک پیشبینی شده است و در اوایل شب نیز بر میزان ابرها افزوده خواهد شد.
کارشناس هواشناسی استان قم افزود: جهت وزش باد در روز دوشنبه شمال غربی بوده و سرعت آن بین ۵۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید و حداقل و حداکثر دمای شهر قم نیز به ترتیب ۳۰ و ۴۵ درجه سانتیگراد خواهد بود.
وی درباره وضعیت جوی روز سهشنبه نیز اظهار کرد: آسمان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک در نقاط مختلف استان رخ میدهد.
ترابیان گفت: سرعت وزش باد در روز سهشنبه بین ۴۵ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت پیشبینی میشود و دمای هوای شهر قم نیز بین ۲۷ تا ۴۲ درجه سانتیگراد در نوسان خواهد بود.
جمکران گرمترین و دستجرد خنکترین نقطه استان بود
وی با اشاره به دماهای ثبت شده در شبانهروز گذشته افزود: در این مدت، جمکران با ثبت دمای ۴۷.۳ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان و دستجرد با حداقل دمای ۲۲.۷ درجه سانتیگراد خنکترین منطقه قم بودهاند.
کارشناس هواشناسی استان قم همچنین خاطرنشان کرد: بیشینه دمای شهر قم در روز یکشنبه به ۴۶ درجه سانتیگراد خواهد رسید و وزش باد با سرعت ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت از سمت شرق پیشبینی میشود.
قم- کارشناس هواشناسی استان قم با اشاره به صدور هشدار سطح زرد، از تشدید وزش باد، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در سراسر استان از عصر دوشنبه تا اواخر سهشنبه خبر داد.
محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشهها و مدلهای پیشیابی، طی سه روز آینده شرایط جوی استان قم با وزش باد، افزایش ابر و در برخی ساعات وقوع گردوخاک همراه خواهد بود و از عصر دوشنبه تا اواخر سهشنبه نیز هشدار سطح زرد هواشناسی برای همه مناطق استان صادر شده است.
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