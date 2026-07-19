ستاد بزرگداشت روز خبرنگار در لرستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی ظهر امروز یکشنبه در نشست هماهنگی روز خبرنگار ضمن تقدیر از خبرنگاران بر نقش مؤثر رسانهها در مقابله با روایت جعلی دشمن از ایران بهویژه در جنگهای اخیر، تأکید کرد.
وی با بیان اینکه منطق جنگهای تحمیلی دوم، کودتا و سوم جنگ ترکیبی بهویژه حوزه رسانه و فضای مجازی بود، کفت: علیرغم غم و اندوه حاکم بر کشور برای ازدستدادن آقای شهید ایران، رسانهها و خبرنگاران، فضای حماسی برای کشور ایجاد کردند و حتی تولیدات این حوزه در بخشهای مختلف رنگ حماسی گرفت که این روند باید همچنان استمرار یابد.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، ادامه داد: رسانهها نقش مؤثری در روایت جنگ و مقابله با روایت جعلی و ساختگی دشمن در این ایام داشتند و حتی در مقابله با این نقشه دشمن، یک روایت جدید از ایران شکل دادند و افرادی با سبکهای مختلف زندگی در جنگهای اخیر زیر پرچم ایران گرد هم آمدند و بعد ملی و میهنی دفاع با کمک رسانهها شکل گرفت.
پورعلی، افزود: این بعد روزبهروز در کشور در حال تقویت است و اکنون در مورد روایت جنوب هم عدهای که شاید قدری منفعل بودند، تغییر زاویه دادند که این نیز از توفیقات حوزه رسانه است.
وی افزود: در این شرایط و با درایت رسانهها، جریان پرقدرت رسانهای ضد کشور که اقدام به سیاهنمایی میکرد و چهره نادرستی از ایران به نمایش میگذاشت، جنگ رسانهای دشمن را کمرنگ کردند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به مراسم روز خبرنگار اشاره کرد و گفت: این روز، در حقیقت روز تجلیل از کسانی است که در سمت درست تاریخ ایستادهاند و باید مراسم تجلیل ویژهای برای اصحاب رسانه برگزار شود و تولیدکنندگان روایتها نیز به شایستگی دیده شوند.
پورعلی، افزود: ستاد برگزاری این روز با محوریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل و جلسات منظم برگزار کند تا مراسم باکیفیتی و منسجم برگزار شود.
وی ادامه داد: شورای هماهنگی روابطعمومیهای استان نیز در این راستا اقدام به برگزاری جلسه کند، طرحهای ویژه برای برگزاری این روز در نظر، معین و از ظرفیت خانه مطبوعات نیز در این زمینه استفاده شود.
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