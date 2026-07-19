به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی ملانوری پیش از ظهر یکشنبه در نشست شورای پیشرفت محلات خراسان شمالی که در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: خراسان شمالی به‌عنوان یکی از استان‌های پایلوت اجرای طرح حکمرانی محله‌ای انتخاب شده و می‌تواند الگوی مناسبی برای اجرای این طرح در سایر استان‌ها باشد.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور افزود: حکمرانی محله‌ای با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی، زمینه مشارکت مؤثر مردم در حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و عمرانی را فراهم می‌کند و از مهم‌ترین رویکردهای دولت چهاردهم در حوزه مردم‌محوری به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت بومی‌سازی این طرح گفت: اجرای حکمرانی محله‌ای باید متناسب با شرایط هر منطقه طراحی شود و ظرفیت‌های مردمی هر محله به‌صورت دقیق شناسایی و سازماندهی شود.

حجت‌الاسلام ملانوری شبکه‌سازی میان فعالان محلی را از الزامات موفقیت این طرح دانست و تصریح کرد: برنامه‌ریزی، ارزیابی مستمر و آسیب‌شناسی دقیق باید در دستور کار قرار گیرد تا اهداف پیش‌بینی‌شده محقق شود.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با اشاره به نقش مساجد در این طرح افزود: مسجد باید محور فعالیت‌های اجتماعی محله باشد و با استفاده از ظرفیت ائمه جماعات، هیئت‌های مذهبی، گروه‌های جهادی و تشکل‌های مردمی، مسائل محلات پیگیری شود.

وی همچنین ایجاد سامانه پایش و داشبورد مدیریتی محلات را ضروری دانست و گفت: اطلاعات محلات باید به‌صورت مستمر رصد و تحلیل شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه داده‌های دقیق انجام گیرد.

حجت‌الاسلام ملانوری نقش رسانه‌ها را در موفقیت حکمرانی محله‌ای مهم ارزیابی کرد و افزود: رسانه‌ها با آگاهی‌بخشی و تبیین اهداف این طرح، می‌توانند مشارکت مردم را افزایش داده و زمینه تحقق حکمرانی مردمی را فراهم کنند.