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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱

ملانوری: خراسان شمالی پایلوت اجرای طرح حکمرانی محله‌ای شد

ملانوری: خراسان شمالی پایلوت اجرای طرح حکمرانی محله‌ای شد

بجنورد- رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور گفت: خراسان شمالی به‌عنوان استان پایلوت اجرای طرح حکمرانی محله‌ای انتخاب شده و این طرح با هدف تقویت مشارکت مردمی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی ملانوری پیش از ظهر یکشنبه در نشست شورای پیشرفت محلات خراسان شمالی که در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: خراسان شمالی به‌عنوان یکی از استان‌های پایلوت اجرای طرح حکمرانی محله‌ای انتخاب شده و می‌تواند الگوی مناسبی برای اجرای این طرح در سایر استان‌ها باشد.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور افزود: حکمرانی محله‌ای با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی، زمینه مشارکت مؤثر مردم در حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و عمرانی را فراهم می‌کند و از مهم‌ترین رویکردهای دولت چهاردهم در حوزه مردم‌محوری به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت بومی‌سازی این طرح گفت: اجرای حکمرانی محله‌ای باید متناسب با شرایط هر منطقه طراحی شود و ظرفیت‌های مردمی هر محله به‌صورت دقیق شناسایی و سازماندهی شود.

حجت‌الاسلام ملانوری شبکه‌سازی میان فعالان محلی را از الزامات موفقیت این طرح دانست و تصریح کرد: برنامه‌ریزی، ارزیابی مستمر و آسیب‌شناسی دقیق باید در دستور کار قرار گیرد تا اهداف پیش‌بینی‌شده محقق شود.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با اشاره به نقش مساجد در این طرح افزود: مسجد باید محور فعالیت‌های اجتماعی محله باشد و با استفاده از ظرفیت ائمه جماعات، هیئت‌های مذهبی، گروه‌های جهادی و تشکل‌های مردمی، مسائل محلات پیگیری شود.

وی همچنین ایجاد سامانه پایش و داشبورد مدیریتی محلات را ضروری دانست و گفت: اطلاعات محلات باید به‌صورت مستمر رصد و تحلیل شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه داده‌های دقیق انجام گیرد.

حجت‌الاسلام ملانوری نقش رسانه‌ها را در موفقیت حکمرانی محله‌ای مهم ارزیابی کرد و افزود: رسانه‌ها با آگاهی‌بخشی و تبیین اهداف این طرح، می‌توانند مشارکت مردم را افزایش داده و زمینه تحقق حکمرانی مردمی را فراهم کنند.

کد مطلب 6892617

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