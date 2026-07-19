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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۴

مقابله با کم‌ آبی نیازمند تحول در سیستم‌های آبیاری است

مقابله با کم‌ آبی نیازمند تحول در سیستم‌های آبیاری است

کرمان- معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: بزرگ‌ترین چالش کشور و استان کرمان آب است؛ بنابراین باید از سیستم‌ های آبیاری نوین و فناوری‌های جدید در بخش کشاورزی استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، صفدر نیازی شهرکی، ظهر یکشنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با اشاره به چالش کم آبی کشور و استان کرمان گفت: باید از سیستم‌ های آبیاری نوین و فناوری‌های جدید در بخش کشاورزی استفاده کنیم.

وی با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی افزود: بخش کشاورزی جایگاه مهمی در اشتغال و صادرات کشور دارد و استان کرمان با تولید محصولاتی مانند پسته و خرما، نقش مهمی در این حوزه ایفا می‌کند.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تغییر اقلیم، توسعه سامانه‌های آبیاری نوین و فناوری‌های جدید را ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد: با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت استان کرمان، اقدامات مؤثری در حوزه آب و خاک و توسعه بخش کشاورزی استان کرمان انجام شود.

کد مطلب 6892700

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