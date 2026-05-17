  1. استانها
  2. کرمان
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۰

ذاکری: اجرای پروژه‌های انتقال آب به استان کرمان تسریع شود

ذاکری: اجرای پروژه‌های انتقال آب به استان کرمان تسریع شود

کرمان- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به تداوم کم‌آبی در استان، بر تأمین به‌ موقع منابع مالی و رفع موانع موجود برای شتاب‌بخشی به پروژه‌های انتقال آب تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر ذاکری، صبح یکشنبه در جلسه کارگروه پروژه انتقال آب به استان کرمان با اشاره به تأکید استاندار کرمان بر تسریع در اجرای پروژه‌های آبرسانی اظهار کرد: با توجه به شرایط کم‌آبی استان، تسریع در اجرای طرح‌های انتقال و تأمین آب یک ضرورت جدی است.

وی افزود: باید با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، روند اجرای پروژه‌های تأمین آب با سرعت بیشتری در استان کرمان دنبال شود و موانع موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

ذاکری، با بیان اینکه کاهش فعالیت در برخی بخش‌های پروژه مشهود است، افزود: مردم استان کرمان باید هرچه سریع‌تر از نتایج این طرح‌های مهم و زیرساختی بهره‌مند شوند و از این‌رو مقرر شد کمیته‌ای تخصصی با حضور مدیران مرتبط برای پیگیری مستمر و رفع مشکلات تشکیل شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان به موضوع مدیریت مصرف آب اشاره کرد و گفت: در کنار اجرای پروژه‌های انتقال آب، توجه به صرفه‌جویی و مدیریت مصرف نیز امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است که در همین راستا استفاده از کولرهای سلولزی به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش مصرف آب مورد توجه قرار دارد.

کد مطلب 6832208

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها