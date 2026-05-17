به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر ذاکری، صبح یکشنبه در جلسه کارگروه پروژه انتقال آب به استان کرمان با اشاره به تأکید استاندار کرمان بر تسریع در اجرای پروژه‌های آبرسانی اظهار کرد: با توجه به شرایط کم‌آبی استان، تسریع در اجرای طرح‌های انتقال و تأمین آب یک ضرورت جدی است.

وی افزود: باید با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، روند اجرای پروژه‌های تأمین آب با سرعت بیشتری در استان کرمان دنبال شود و موانع موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

ذاکری، با بیان اینکه کاهش فعالیت در برخی بخش‌های پروژه مشهود است، افزود: مردم استان کرمان باید هرچه سریع‌تر از نتایج این طرح‌های مهم و زیرساختی بهره‌مند شوند و از این‌رو مقرر شد کمیته‌ای تخصصی با حضور مدیران مرتبط برای پیگیری مستمر و رفع مشکلات تشکیل شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان به موضوع مدیریت مصرف آب اشاره کرد و گفت: در کنار اجرای پروژه‌های انتقال آب، توجه به صرفه‌جویی و مدیریت مصرف نیز امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است که در همین راستا استفاده از کولرهای سلولزی به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش مصرف آب مورد توجه قرار دارد.