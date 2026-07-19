طالبی: کشاورزی کرمان باید با الگوی سازگاری با کم‌ آبی متحول شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر یکشنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، با اشاره به جایگاه ممتاز این بخش در اقتصاد و اشتغال استان، اظهار کرد: استان کرمان رتبه نخست اشتغال در حوزه کشاورزی کشور را در اختیار دارد؛ از همین رو، اجرای برنامههای تحولی برای تقویت این حوزه ضرورتی انکارناپذیر است.
وی با تأکید بر سیاست مدیریت استان کرمان در انتصاب مدیران متخصص، افزود: اولویت ما بهکارگیری نیروهای توانمند و شایسته، بدون تأثیرپذیری از فشارهای سیاسی یا توصیههای گروههای قدرت و ثروت است و اولویت اصلی در انتصابات، استفاده از ظرفیتهای مدیریتی درون استان خواهد بود.
استاندار کرمان با اشاره به محوریت بخش کشاورزی در برنامه «کرمان برفراز»، تصریح کرد: کشاورزی استان کرمان باید با کنار گذاشتن الگوهای سنتی، به سمت روشهای سازگار با کمآبی و اصلاح الگوی کشت حرکت کند.
طالبی، ادامه داد: ضمن حفظ برندهای پسته و خرما، باید توسعه صنایع تبدیلی، بستهبندی، برندینگ و صادرات محصولات بهعنوان راهبردهای اصلی دنبال شود.
وی با انتقاد از خروج محصولات خام کشاورزی استان کرمان برای فرآوری در سایر نقاط کشور، افزود: بخش قابلتوجهی از ارزش افزوده محصولات ما در استانهای دیگر ایجاد میشود که این روند باید با تکمیل زنجیره ارزش و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه گلخانهها، کشاورزی دانشبنیان و صنایع غذایی تغییر کند.
استاندار کرمان بر ضرورت تعامل حداکثری با دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان تأکید کرد و گفت: توسعه اراضی کشاورزی با توجه به محدودیتهای آبی در اولویت نیست، اما ارتقای بهرهوری در بخش دامپروری و هوشمندسازی کشاورزی، از محورهای اصلی است که انتظار داریم در برنامهای مدون توسط سازمان جهاد کشاورزی اجرایی شود.
طالبی، خاطرنشان کرد: هدف گذاری نهایی ما، تبدیل بخش کشاورزی به یکی از پیشرانهای توسعه استان کرمان از طریق مدیریت هوشمند منابع و ارزشآفرینی حداکثری است.
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